رغم الموسم المخيب.. كومان يؤمن بأحقية ميسي بالكرة الذهبية!

كومان يغازل ميسي قبل بداية الموسم الجديد

أجرى المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان لأول مرة منذ بداية تدريبه للفريق، مقابلة تحدث فيها عن ميسي وتحضير برشلونة للموسم القادم.

في الأيام الماضية، ذكرت مصادر خاصة لـ"جول" أن ليونيل ميسي وافق على تجديد عقده لمدة 5 سنوات مع التنازل عن 50% من قيمة مرتبه.

ماذا قال رونالد كومان عن ميسي؟

تحدث الهولندي مع تلفزيون برشلونة بخصوص تجديد عقد ميسي وقال: "ميسي لاعب مهم للغاية. إنه القبطان".

وأضاف: "عانى ميسي في بداية الموسم الماضي لكنه أنهى الموسم بشكل فعال، وأظهر مرة أخرى أنه أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "فوزه بكأس كوبا أمريكا مهم للغاية لأنني أعرف مدى رغبته في الفوز بهذه الكأس خاصةً بعد بضع سنوات دون الفوز مع منتخب بلاده. كأفضل لاعب في العالم، فأنه قد اعتاد الفوز بالأشياء لكنه في النهاية حقق ما قاتل مع فريقه".

واختتم: "إنه المرشح الرئيسي لجائزة الكرة الذهبية للموسم الرائع الذي خاضه وفاز فيه أيضًا بكأس كوبا أمريكا ".

ماذا قال كومان عن برشلونة وما الذي يطمح فيه في الموسم الجديد؟

سلط كومان الضوء على دور اللاعبين الآخرين الذين لديهم سنوات عديدة من الخبرة في غرفة الملابس، مثل جيرارد بيكيه أو سيرجيو بوسكيتس أو جوردي ألبا وقال: "أظهر اللاعبين المخضرمين الموسم الماضي أهميتهم في الفريق. في نادٍ مثل برشلونة، يجب أن يكون هناك توازن بين اللاعبين الصغار والمخضرمين، نحن بحاجة إلى كبار السن لأننا يجب أن نبحث دائمًا عن التوازن في الفريق "

وبخصوص هدفه في الموسم الجديد مع برشلونة أنهى الهولندي حواره وقال: "نحن فريق نحاول اللعب بشكل جيد وجذاب، لكن علينا مسؤولية الفوز بأشياء مهمة".

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