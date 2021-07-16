رئيس الاتحاد الأرجنتيني: هذا ما فعله ميسي قبل النهائي، وانتظروا مواجهة إيطاليا!

كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يتحدث عن مباراة السوبر الأوروبي الأمريكي جنوبي ضد إيطاليا وتتويج ميسي بكوبا أمريكا.

أكد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الفوز بلقب كوبا أمريكا جاء بعد الكثير من العمل بالنسبة لفريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح "تي واي سي سبورت"، كشف خلالها كواليس تعامله مع ليونيل ميسي خلال البطولة وتحضير قائد الفريق للمباريات.

وقال تابيا: "الجميع في الأرجنتين كان يريد لميسي أن يكون البطل، أردنا أفضل لاعب في العالم والذي قدم لنا الكثير أن يكون بطلًا، في تلك الليلة التي سبقت المباراة النهائية كان لدي ثقة كبيرة في فوزنا".

وأردف: "شعرنا أن تلك البطولة هي الخاصة بالأرجنتين، ولا يمكن لها أن تفلت من منتخبنا، والفريق أظهر رغبة كبيرة في تحقيق الفوز".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بذلك اللقب لما يحمله من أهمية للأرجنتين، وبمرور الوقت ندرك قيمة التتويج باللقب في البرازيل".

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وأكمل عن كواليس جلسته مع ميسي: "هو يدرس الخصوم بشكل جيد، لقد تحدثنا عن كل شيء، المباريات والحكام والخصوم، ميسي هو رقم واحد في كل شيء".

وأنهى كلماته بالحديث عن مواجهة إيطاليا: "تلك المباراة هامة للغاية بالنسبة لنا ولهم، نعمل على الأمر لكننا في حاجة لمساعدة الأندية الأوروبية وأن يمنحونا ثلاثة أيام إضافية".

جدير بالذكر أن مقترحًا قد تم نشره في الساعات التالية لفوز الأرجنتين وإيطاليا بكوبا أمريكا ويورو 2020 بلعب مباراة ودية لروح دييجو أرماندو مارادونا.