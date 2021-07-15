لابورتا في رسالة جديدة بشأن ميسي: راضٍ عن تطور الأمر

جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يتحدث عن سوق انتقالات النادي الكتالوني، واستمرار ميسي.

يواصل نادي برشلونة عمله الحثيث من أجل ضمان استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "البلوجرانا" مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة في الثلاثين من يونيو الماضي، أثناء خوض البرغوث لبطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، والتي توج بلقبها على حساب البرازيل، ليحقق ميسي اللقب الأول في مسيرته مع "الألبيسيليستي".

ومنذ ذلك التاريخ، وبرشلونة يجاهد من أجل التوصل لاتفاق مع ميسي لتجديد عقده، خاصة في خضم الأزمة الاقتصادية العاصفة التي ضربت النادي، وكتلة الرواتب المرتفعة التي جعلت رابطة الدوري الإسباني تمنع النادي الكتالوني من تسجيل لاعبين جديد.

وظهر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في حدث احتفالي في مدينة جيرونا، وتحدث خلاله عن مسألة استمرار ميسي مع الفريق، بالإضافة إلى الصفقة التبادلية المحتملة مع أتلتيكو مدريد، والتي تشهد حصول النادي الكتالوني على خدمات لاعب الوسط ساؤول نيجيز، وعودة أنطوان جريزمان إلى "الروخيبلانكوس".

ماذا قال لابورتا عن تجديد عقد ميسي؟

وخلال تلك الاحتفالية، وعند سؤاله عن تجديد عقد ميسي قال رئيس برشلونة في التصريحات التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المحترفون يقومون بعملهم بشكل جيد، نحن راضون جدًا عن كيفية تقدم كل شيء".

وأضاف: "تعلمون أنه سوق انتقالات خاص، يتطلب الصبر والمهارة والشعوذة أحيانًا، لكن أعتقد أنه مع تقدم الصيف، سنكون قادرين على إخباركم بأمور سعيدة".

وخرجت العديد من التقارير الصحفية خلال اليومين الماضيين تؤكد أن برشلونة توصل بالفعل إلى اتفاق مع ليونيل ميسي على الاستمرار حتى عام 2026 مع موافقة الأرجنتيني على تخفيض 50% من راتبه، لكن النادي الكتالوني لا يزال ينتظر موافقة رابطة الدوري الإسباني على تسجيل اللاعب.

وأضاف لابورتا عن ميسي: "كل شيء يسير على ما يرام، ونحن نعمل لننقل لكم الأخبار السارة".

ماذا قال لابورتا عن سوق انتقالات برشلونة؟

وتطرق لابورتا للحديث عن سوق انتقالات برشلونة، وأهداف النادي الحالية بقوله: "نحن نعمل بهدوء وصبر، لأنه لا توجد مواسم انتقالية في برشلونة".

وأوضح عندما سئل عن الصفقة التبادلية المحتملة مع أتلتيكو مدريد: "الأمور تسير على ما يرام"، دون الخوض في أي تفاصيل أخرى.

اقرأ أيضًا