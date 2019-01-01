رسمياً.. يوفنتوس يعلن التجديد لبونوتشي

المدافع المخضرم ربما يبقى بصفوف البيانكونيري حتى اعتزاله

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مدافعه المخضرم ليوناردو بونوتشي على عقد جديد ليبقى فترة أطول بصفوفه.

بونوتشي سبق وأن رحل عن يوفي في صيف 2017، ليتخذ خطوة مفاجئة بالانضمام لصفوف نظيره ميلان.

تجربة صاحب الـ32 سنة لم تدم كثيراً مع الروسونيري، ليعود مرة أخرى ليوفي بعدها بعام واحد.

النادي الإيطالي قرر منح اللاعب فرصة أكبر للاستمرار معه حتى عام 2024.

ويغلق بذلك بونوتشي جميع الأبواب حول أي خطوة رحيل ممكنة عن يوفنتوس، مع احتمالية كبيرة لاعتزاله بصفوف السيدة العجوز.

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وعلى جانب آخر يستعد البيانكونيري لإقناع الجناح الكولومبي خوان كوادرادو بالتجديد، بعدما أصبح من العناصر المهمة للمدرب ماوريسيو ساري.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تمديد عقد كوادرادو خلال أيام، نظراً لأن وكيله هو أليساندر لوتشي الذي يمثل بونوتشي أيضاً، مما يختصر كثيراً في عملية المفاوضات.