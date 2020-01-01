رسميًا: فليك مدربًا دائمًا لبايرن ميونخ حتى 2023

انتهت الأمور وبقيّ مساعد لوف..

أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن تجديد عقد مدربه المؤقت هانزي فليك ليصبح مدربًا دائمًا حتى صيف 2023.

وكان فليك يعمل كمساعد للمدرب نيكو كوفاتش، قبل أن تتم إقالة الكرواتي ويتولى مساعد لوف السابق مهمة تدريب البافاري بصورة مؤقتة حتى نهاية الدور الأول ثم تُجدد فيه الثقة حتى نهاية هذا الموسم.

وبعد الأداء المميز الذي ظهر به بايرن رفقة فليك منذ ذلك الحين، والذي يتبلور في انتصار بـ18 مباراة خلال 21 مباراة، أقرت الإدارة استمراره كمدرب دائم في أليانز آرينا.

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كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن، تحدث عن هذه الخطوة بقوله "نحن سعداء بعمل هانزي فليك، لقد تطور الفريق تحت قيادته ويلعب كرة قدم جذابة.".

"نحن النادي الألماني الوحيد الذي لا يزال ينافس على ثلاثة أصعدة، أنا أيضًا أحب الطريقة التي يقود بها الفريق، يثق بايرن ميونخ بفليك وتعجبنا طريقة إدارته للأمور، ونحن مقتنعون أننا سنواصل تحقيق أهدافنا معه في المستقبل."

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في الوقت نفسه، تحدث فليك عن تمديد إقامته في بافاريا بقوله "أتطلع إلى المهام القادمة مع فريقي، كانت المناقشة مع الإدارة جيدة للغاية واتسمت بثقة متبادلة كبيرة.".

وأتم "لقد حددنا معًا الاتجاه للسنوات القادمة، أنا متأكد من أن بمقدورنا تحقيق الكثير معًا.".

صاحب الـ55 عامًا أشرف على إعادة بايرن إلى صدارة الدوري الألماني، كما قاده لنصف نهائي كأس ألمانيا، بينما تألق على صعيد دوري أبطال أوروبا وسحق تشيلسي في ذهاب دور الـ16 بثلاثية نظيفة في ستامفورد بريدج بلندن.

كما عبّر أوليفر كان، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، عن سعادته وقال "من المهم لنا أن يفهم المدرب أيضًا فلسفة النادي، كان هانزي لاعبًا ومساعدًا في بايرن، الآن هو مدرب دائم، إنها طريقة جيدة.".

"يعرف هانزي عقلية النادي، فهو يعرف أن كل شيء يُقاس هنا بأكبر قدر ممكن من النجاح ويسرني أن بمقدورنا تطوير فكرة النادي وثقافة كرة القدم سويًا في السنوات القادمة."

بينما كان لحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، رأي مماثل، إذ قال "منذ اليوم الأول لتولي هانزي المهمة كانت لدينا خطة لكيفية التعامل مع الوضع، تولى في البداية مباراتين ثم حتى نهاية الدور، ثم اتفقنا معه على البقاء لنهاية الموسم.".

"لقد كان هانزي مخلصًا ومنضبطًا كثيرًا في هذا الأمر، وهذا زاد من جودته إلى جانب النتائج التي حققها معنا وتتحدث عن نفسها، نتفق ونعرف إلى أين نريد أن نذهب بالفريق، ونعتقد في الإدارة أن فليك هو الشخص المناسب لهذا الوقت."

يذكر أن كرة القدم حول العالم متوقفة في هذه الأثناء بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يعود النشاط في ألمانيا بصورة مبدئية في أوائل مايو المقبل رغم صعوبة ذلك من الناحية العملية وعكس المعلن من الاتحاد الألماني.