خافي مارتينيز في طريقه لمغادرة بايرن ميونخ

وتحديد وجهته المقبلة..

كشفت "سكاي دويتشلاند" أن خافي مارتينيز يعيش أيامه الأخيرة داخل ناديه بايرن ميونخ وسيغادر بمجرد حلول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مارتينيز قد انضم إلى البافاري في صيف 2012 قادمًا من أتلتيك بلباو في صفقة قياسية حينها بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وكان ضلعًا هامًا من أضلاع تحقيق الثلاثية التاريخية في ذلك الموسم.

وبحسب سكاي، فإن اللاعب بات يُدرك أن دوره يتراجع كثيرًا داخل أليانز آرينا مع وفرة اللاعبين في قلب الدفاع ومنتصف الملعب، لذلك فهو يفضل أخذ خطوة جديدة في مسيرته بالعودة إلى الدوري الإسباني مجددًا.

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عقد صاحب الـ31 عامًا ينتهي في صيف 2021، وعلى الرغم من تأكيدات إدارة بايرن أنها قدمت عروضًا لكل من ينتهي عقدهم في تلك الفترة، لكن يبدو أن النادي لا يمانع بيع اللاعب الباسكي نظير مبلغ قليل في الصيف المقبل.

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أتلتيك بلباو بالطبع سيكون مهتمًا بإعادة أحد أبرز أبنائه إلى سان ماميس ثانيةً، وذلك وفق تأكيدات رئيس النادي نفسه، الذي شدد على أن الأمر حاليًا يتوقف على رغبة خافي نفسه.

النادي الآخر الذي سيكون مهتمًا بالدولي الإسباني هو خيتافي، فالنادي المدريدي يعيش طفرة كبيرة قد يُكللها بالوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما يُسهل عليهم إقناع اللاعب ودفع قيمته لناديه الألماني.

يذكر أن خافي رفقة بايرن حقق الدوري الألماني في 8 مناسبات وكأس ألمانيا إلى جانب إنجاز دوري الأبطال وكأس العالم للأندية، وما عطّل مسيرته في البوندسليجا كان كثرة الإصابات خصوصًا عندما قُطع لديه الرباط الصليبي في مطلع موسم 2013-2014.