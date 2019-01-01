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دوري النجوم القطري

رسميًا راؤول كانيدا مديرًا فنيًا لأم صلال القطري

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زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أم صلال القطري اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الإسباني راؤول كانيدا لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم الجاري.

وكان النادي القطري قد أقال مدربه السابق الفرنسي لوران بانيد في نوفمبر الماضي، إثر تراجع نتائج الفريق، والتي كان آخرها في عهده الهزيمة أمام السيلية بثنائية نظيفة.

وأوضح أم صلال أن الإسباني جورج رودريجو سيكون مساعدًا في الجهاز المعاون لكانيدا.

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ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق 21 نقطة عن الصدارة.

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