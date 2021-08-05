رسميًا.. جريليش إلى السيتي ورقمه يبعد ميسي

مانشستر سيتي أعلن رسميًا تعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا ورقمه مع الفريق.

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على خدمات جاك جريليش نجم خط وسط نادي أستون فيلا، حسبما أعلن بطل الدوري الإنجليزي رسميًا.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت جاء فيه: "يسر مانشستر سيتي الإعلان عن توقيع جاك جريليش عقدًا لمدة ست سنوات".

وأضاف: "لاعب الوسط صاحب الخمسة وعشرين عامًا انضم من أستون فيلا، بعدما لعب 213 مباراة على مدار ثمانية مواسم، سجل خلاله 32 هدفًا وقدم 43 تمريرة حاسمة".

وتابع: "بالإضافة إلى الأعجاب الواسع بأدائه على المستوى المحلي، تلقى جاك أيضًا الثناء على مساهمته الفردية والجماعية الرائعة مع منتخب إنجلترا، حيث وصل إلى نهائي يورو 2020 في صيف لا يُنسى حقًا للجماهير في جميع أنحاء البلاد".

ماذا قال جريليش عن انضمامه إلى مانشستر سيتي؟

وفي أول تصريح له كلاعب جديد في مانشستر سيتي قال جريليش عبر موقع النادي الرسمي "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي".

وأضاف: "السيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم، إنه حلم أصبح حقيقة أن تكون جزءًا من هذا النادي".

وأكمل: "خلال المواسم العشرة الماضية، فازوا بألقاب كبرى باستمرار، لقد نقلهم بيب إلى المستوى التالي، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا، اللعب تحت قيادة بيب والتعلم منه سيكون أمرًا خاصًا وهذا شيء يريده أي لاعب".

واختتم جريليش حديثه بقوله: "مرافق النادي رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار للبدء وألتقي الجميع وأبدأ اللعب".

ما هو رقم جريليش مع مانشستر سيتي؟

وخلال الفيديو القصير الذي نشره مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للإعلان عن الصفقة، ظهر جاك جريليش مرتديًا القميص رقم 10، الذي ارتداه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في المواسم الماضية.

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

رقم جاك جريليش يشير بطريقة أو بأخرى إلى أن مانشستر سيتي قد لا يدخل المنافسة مع باريس سان جيرمان على التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي لن يستمر في برشلونة.

وأعلن برشلونة قبل ساعات قليلة رسميًا عن انهيار مفاوضات التجديد مع ليونيل ميسي، وأن الأرجنتيني لن يكمل مسيرته في النادي، ليصبح "البرغوث" حرًا في تقرير مصيره.

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