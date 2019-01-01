رسمياً.. تشيلسي يدخل انتقالات يناير بعد قبول الاستئناف

قبول الاستئناف من المحكمة الرياضية يمنح المدرب فرانك لامبارد دفعة قوية قبل دخول الميركاتو الشتوي

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة أنباء سعيدة، بعدما قررت المحكمة الرياضية بتقليص عقوبة حظره من الانتقالات، ليتمكن من ضم لاعبين جدد في يناير القادم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق وأن قام بإيقاف البلوز وحظره من ضم لاعبين جدد، بعدما قام بخرق اللوائح والقوانين، ليمنعه من التعاقد مع أي لاعب جديد لفترتين انتقالات.

وبعد توجه البلوز باستئناف للمحكمة الرياضية، أعلنت بدورها قبول هذا الاستئناف، وتقليص العقوبة لفترة انتقالات واحدة فقط، والتي مرت خلال الصيف الماضي.