رسميًا.. تشيلسي يُتم اتفاقه مع حكيم زياش والأخير يُعلق

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، عن انتقال صانع ألعابه المغربي حكيم زياش لتشيلسي بداية من الموسم القادم.

زياش تألق بشكل لافت مع أياكس على مدار الفترة الماضية، ليلفت أنظار العديد من عمالقة أوروبا أبرزهم بايرن ميونخ وتشيلسي وأرسنال.

تشيلسي هو من نجح في النهاية بالظفر بخدمات الدولي المغربي، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة مع أياكس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لتصبح الصفقة الأولى للمدرب فرانك لامبارد.

ومن جانبه نشر النادي الهولندي تغريدة عبر حسابه الرسمي موجهاً الحديث لتشيلسي:"عليكم الإيمان بقدرات سحر زياش وانتظروا العديد من الأشياء الرائعة".

ومن جانبه قام الموقع الرسمي لتشيلسي بتأكيد الأنباء القادمة من هولندا، مؤكداً اتفاقه مع أياكس، ولكن مازالت المفاوضات مستمرة حول الشروط الشخصية وعقد اللاعب مع فريقه الجديد.

