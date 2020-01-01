توخيل يزيد الغموض حول مشاركة نيمار أمام دورتموند

هل يغيب نيمار عن مباراة بروسيا دورتموند؟

زاد الغموض حول غياب اللاعب نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ذهاب مباراة دور الـ16 أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وقال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان: "نيمار يغيب منذ 3 مباريات، لا أعرف موعد عودته الأمر يبدو معقداً".

وأضاف في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي كان عقب مباراة ديجون في نصف نهائي كأس فرنسا والتي انتهت بفوز فريق العاصمة بسداسية مقابل هدف: "نيمار مصاب في الضلوع وغاب عن 3 مباريات مع الفريق، أتمنى أن يعود في أسرع وقت لكنه لا يزال في مرحلة العلاج".

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وتابع: "أتمنى بكل صدق أن يكون معنا في مباراة الذهاب أمام بروسيا دورتموند، ولكن إذا لم يكن متاح هنالك لاعبين أخرين سيؤدون الغرض".

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وعن الفوز اليوم في نصف نهائي كأس فرنسا: " لعبنا بانتباه شديد وكان هذا هو المفتاح للفوز ثم أظهرنا جودتنا بكل التفاصيل وكان لا يزال مجهودًا جماعيًا، مرة أخرى، وأنا مرتاح لهذا الأداء القوي للغاية".

واختتم: "غيرنا خطة اللعب اليوم، ونجحنا في تطبيق التكتيك الذي كنا نسعى إليه الأمر كان في غاية الفائدة أن تعود على التونع الخططي قبل المباريات الحاسمة".

يذكر أن باريس سان جيرمان يلاقي بروسيا دورتموند في مباراة الذهاب الثلاثاء المقبل على ملعب سجنل إدونا بارك معقل الفريق الألماني.