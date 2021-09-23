رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات صيف 2022

المستقبل جيد في برشلونة..

ضمّ برشلونة بصورة رسمية إيمري دمير قادمًا من قيصري سبور بعقد ممتد حتى صيف 2027، على أن يتم الانتقال في صيف 2022.

ويعد إيمري دمير أحد أهم المواهب في كرة القدم التركية بالسنوات الأخيرة، فصاحب القدم اليسرى الذهبية ذهب البعض لتسميته بميسي الجديد.

برشلونة منذ الصيف الماضي وهو يحاول حسم صفقة دمير لصالحه، حتى تمكن أخيرًا من إعلان إتمام الاتفاق مع قيصري سبور على ضم صاحب الـ17 عامًا.

ماذا قال برشلونة عن ضم إيمري دمير؟

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا أكد خلاله انتقال إيمري دمير لصفوفه نظير 2 مليون يورو فقط بجانب بعض الإضافات بناء على الأداء الفردي والجماعي للاعب مع البلوجرانا.

❗ [BREAKING NEWS]



✍ Agreement to sign Emre Demir



🆕 17-year-old Turk to join Barça B from Kayserispor next season for 2 million euros plus variables on a contract until 30 June 2027#ForçaBarça 💙❤ https://t.co/FQiGMOCSBa — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 23, 2021

ومن المقرر أن ينضم دمير بداية من موسم 2022-23 إلى برشلونة، على أن يبدأ مسيرته رفقة الفريق ب، مع إمكانية انخراطه مع الفريق الأول حال تمكن من إثبات قدراته (مثل يوسف دمير).

عقد التركي الواعد سوف يحتوي على شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو، على أن يُكمل هذا الموسم بصورة طبيعية في قيصري سبور ثم ينضم بعد ذلك إلى كامب نو.

ماذا قدم دمير في مسيرته حتى الآن؟

بدأ إيمري دمير مسيرته مع ميلي سبور، ومنه انضم إلى قيصري سبور في صيف 2019، ثم شارك للمرة الأولى في الدوري التركي وهو في الخامسة عشر من عمره فقط.

ويعد دمير هو أصغر لاعب على الإطلاق تسجيلًا للأهداف في الدوري التركي، وبشكل عام أحرز ثلاثة أهداف في 31 ظهور مع قيصري سبور.

هذا الموسم لم يلعب ابن الـ17 ربيعًا أي مباراة في أول ست جولات وكان حبيسًا لدكة البدلاء بسبب المفاوضات بين قيصري سبور وبرشلونة، والمتوقع أن يأخذ فرصًا أكثر بالفترة المقبلة.

لماذا تعاقد برشلونة مع إيمري دمير؟

سياسة برشلونة واضحة للغاية في الآونة الأخيرة وهي المراهنة على المواهب الشابة خصوصًا وبعد النجاح الهائل لبيدري جونزاليس بعد ضمه وهو في السادسة عشر من عمره من لاس بالماس.

تكرر الأمر هذا الصيف بضم يوسف دمير من رابيد فيينا على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء في العام المقبل، فنجح النمساوي في التواجد مع الفريق وأبلى بلاءً حسنًا في ظهوره مع كتيبة رونالد كومان.

لذلك توجه برشلونة لإيمري دمير، والهدف هو إكمال المسيرة الناجحة لضم اللاعبين الشباب من أجل مستقبل أفضل للنادي الكتالوني بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي.

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