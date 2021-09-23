رغم سجله التدريبي .. هنري يدخل خطط برشلونة لخلافة كومان

برشلونة يواصل رحلة البحث عن خليفة كومان.

أيام الهولندي رونالد كومان في تدريب نادي برشلونة الإسباني أصبحت معدودة، وكل ساعة تمر تقرب نجم "البلوجرانا" السابق أكثر من باب الخروج من ملعب "كامب نو".

التوتر هو السائد الآن بين كومان وإدارة برشلونة، والتصريحات العدائية المتبادلة بين الطرفين توضح للجميع أن العلاقة متضررة للغاية.

آخر ما قام به كومان هو خروجه في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة قادش في الدوري الإسباني، ليقرأ بيانًا أعده سلفًا ليؤكد صعوبة المرحلة التي يعيشها الفريق، وتجاهل كل أسئلة الصحفيين

وبدأت إدارة برشلونة حاليًا رحلة البحث عن مدرب يناسب المرحلة الحالية، وتوجد عدد من الخيارات بالفعل على طاولة مجلس إدارة جوان لابورتا.

من هو المرشح المثالي لتدريب برشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أوضحت أن إدارة برشلونة وضعت عددًا من الشروط في المرشح المفضل بالنسبة لها لتولي مهمة تدريب "البلوجرانا" في الفترة المقبلة.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن الملف المثالي للمرشح يتمثل في أن يكون لاعبًا سابقًا يعرف أجواء برشلونة جيدًا، أو مدربًا سابقًا مر على النادي من قبل.

من هم المرشحون لتدريب برشلونة؟

المرشح الأول حسب الصحيفة الإسبانية هو تشافي هيرنانديز، رغم وجود شكوك جدية في قبول مدرب السد القطري لمهمة تدريب برشلونة الآن، حيث تشير بعض المصادر أيضًا إلى أن لابورتا يفضل بديلًا آخر في الوقت الحالي، حتى لا يحرق خيار أحد أساطير الجيل الذهبي.

سيرجي بارخوان الذي يقود فريق برشلونة ب كان أحد المرشحين، لكن تم تجاهل هذا الخيار بشكل فوري.

إدارة برشلونة تركز البحث الآن على العثور على لاعب سابق لا يعمل حاليًا، ويحقق الإجماع حين يتم طرح اسمه على الجميع.

أكثر من يلائم الصفة السابقة هو الفرنسي تييري هنري، الذي تم النظر إليه بالفعل كبديل محتمل بعد خروج إرنستو فالفيردي، رغم خبرته التدريبية الضعيفة.

ما هو سجل هنري التدريبي؟

مسيرة تييري هنري التدريبية متواضعة للغاية، ولا تضاهي مسيرته كمهاجم أسطوري كان يبث الرعب في قلوب المدافعين كلما استلم الكرة.

هنري بدأ مسيرته التدريبية في يناير 2015 كمدرب للشباب في نادي آرسنال الإنجليزي، واستمر في هذا المنصب حتى أغسطس 2016.

وبعدها تولى منصب المدرب المساعد في منتخب بلجيكا، خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأكتوبر 2018.

المرة الأولى التي ظهر فيها هنري كمدير فني كانت مع نادي موناكو في موسم 2018-2019.

هنري لعب 20 مباراة مع نادي الإمارة الفرنسية، فاز في خمس مباريات، وتعادل في أربع مناسبات، فيما تلقى 11 هزيمة، لتتم إقالته في يناير 2019.

وفي نوفمبر 2019، استلم هنري تدريب نادي مونتريال إمباكت الكندي، وقاده في 29 مباراة، لكنه سجله كان متواضعًا أيضًا، حيث حقق تسعة انتصارات، وتعادل في أربع مباريات، وخسر 16 لقاء.

هنري أنهى تلك المغامرة في فبراير 2021، وعاد من جديد لتولي مهمة المدرب المساعد في منتخب بلجيكا.

ما هو موقف روبرتو مارتينيز؟

ويعد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أحد أبرز المرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة.

مارتينيز، المدرب الكتالوني، أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا في بلجيكا أن كل الأخبار التي تربطه بالانتقال لتدريب برشلونة تعد "شائعات".

الاتحاد البلجيكي لكرة القدم مقتنع بأن مارتينيز سيواصل عمله في تدريب "الشياطين الحمر" حتى نهائيات كأس العالم قطر 2022 على أقل تقدير.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن مارتينيز لا يمكنه مغادرة تدريب منتخب بلجيكا بأي حال من الأحوال قبل العاشر من أكتوبر المقبل.

ويستعد مارتينيز مع منتخب بلجيكا لخوض منافسات المربع الذهبي في النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وعينه على اللقب.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد فرنسا في السابع من أكتوبر، وإذا حقق الفوز سيلعب النهائي في العاشر من أكتوبر أمام الفائز في مواجهة إيطاليا وإسبانيا.

وفي العاشر من أكتوبر أيضًا تقام مباراة تحديد المركز الثالث، أي أن روبرتو مارتينيز سيكون على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلجيكا بشكل مؤكد حتى ذلك التاريخ.

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