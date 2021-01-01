خاص | الهلال يتوصل لاتفاق مع عمر خربين لحسم مصيره في الشتوية

خربين من أبرز اللاعبين العرب في الوقت الحالي

أصبح السوري عمر خربين نجم الهلال على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد خروجه من حسابات الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق.

خربين غاب عن المشاركة أساسيًا بشكل كبير، واستكفى لوشيسكو بالدفع به في بعض الأوقات القليلة خلال الفترة الطويلة الماضية.

وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن إدارة الهلال توصلت لاتفاق مع عمر خربين لاعب الفريق من أجل توقيع مخالصة مالية بين الطرفين.

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وأشار المصدر إلى أن الهلال في الوقت الحالي ينتظر الإعلان بشكل رسمي حصوله على شهادة الكفاءة المالية، اليوم الخميس.

وسيعلن نادي الهلال عن فك الارتباط رسميًا مع عمر خربين عقب الإعلان عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية ويرحل السوري عن صفوف الزعيم.

وأكد المصدر أن خربين يمتلك عدة عروض خلال الفترة الحالية أبرزها من دوري الخليج العربي الإماراتي ودوري نجوم قطر.

ومن المنتظر أن يحسم عمر خربين موقفه من وجهته المقبلة، خلال الشهر الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.