رسميًا.. أوباميانج يجدد عقده مع آرسنال

أعلن آرسنال بصورة رسمية عن توصله إلى اتفاق مع نجمه وقائده بيير أوباميانج لتجديد عقده لثلاثة مواسم جديدة وحتى صيف 2023.

عقد الدولي الجابوني القديم كان ينتهي في صيف 2021، وبدأت العروض في الانغمار عليه بعد تألقه اللافت للنظر في آخر موسمين.

بنهاية المطاف، فضّل أوباميانج البقاء في ملعب الإمارات في ظل الحالة المميزة التي يعيشها الفريق تحت ولاية ميكيل أرتيتا منذ الموسم الماضي.

وجاء إعلان تمديد أوباميانج من خلال فيديو مباشر عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وإنستجرام، كان يقف خلاله اللاعب في ملعب الإمارات ويتحدث إلى الجماهير.

