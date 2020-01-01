بيانيتش: ميسي؟ لعبت مع الأفضل في العالم، لكنه كائن فضائي

ميراليم بيانيتش يبدأ مسيرته في برشلونة بمدح ليونيل ميسي قائد الفريق.

أعرب النجم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب فريق برشلونة الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بالمؤتمر الخاص بتقديمه، وتطرق خلالها للحديث عن اللعب بجوار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ومستقبل لويس سواريز وعدة أشياء أخرى.

وقال بيانيتش: "لقد تابعت موقف ميسي من بعيد ولم أشاهده من قبل بأي قميص سوى ذلك الخاص ببرشلونة، وكنت أعرف أنه سيبقى، لقد سبق لي اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم، والآن سأشارك غرفة الملابس مع كائن فضائي".

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وأضاف: "لو رحل ميسي يجب أن يكون ذلك من الباب الكبير، لابد أن الشعور العام هناك كان محبطًا بعد مثل تلك الهزائم، لكنني أراه سعيدًا الآن، وهو الأفضل على الإطلاق، واستمراره سيساعدنا على الفوز بالألقاب".

وأضاف عن كومان: "لقد تحدثنا عدة مرات حول مركزي ومعرفتي الجيدة بوسط الملعب، لقد وصلت لنهائي دوري أبطال مع يوفنتوس وتركتهم بعد تسع سنوات في إيطاليا فقط لأنضم لصفوف الأفضل، فاللعب هنا كان حلمي".

وأكمل عن لويس سواريز: "هو لاعب هداف كبير وقدم الكثير من الأشياء العظيمة هنا، لكنني لا أعرف ما هي رغبته إذا كان يريد البقاء أو الرحيل ليوفنتوس أنا متأكد أنه سيكون بخير".

جدير بالذكر أن بيانيتش كان قد انضم لبرشلونة في صفقة تبادلية رحل خلالها أرتور ميلو ليوفنتوس وحصل فيها النادي الكتالوني على 12 مليون يورو.