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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رئيس بلدية ميلانو يطالب إعطاء شارة قيادة إنتر لأسامواه

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هل يوافق إنتر على قرار رئيس بلدية ميلانو؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

وقف رئيس بلدية ميلانو في إيطاليا، بيبي سالا، والذي يعد من مشجعي إنتر الإيطالي، إلى جانب اللاعب السنغالي كاليديو كوليبالي.

وتعرض السنغالي، لبعض من الهتافات العنصرية في المباراة التي شهدت تواجد نابولي على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا ضمن مباريات الجولة الـ18 بالدوري الإيطالي.

وتعرض كوليبالي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء إلى الطرد بعدما اعترض على قرار الحكم بالتصفيق له.

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وشهدت المباراة بعد نهايتها أحداثًا دامية، تسببت في وفاة أحد مشجعي نابولي الإيطالي وعدة إصابات بين الجماهير.

سالا تقدم بطلب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيقوم نادي إنتر بما يريد، لكنني أفضل رؤية كوادو أسامواه قائدًا للفريق في لقاء إمبولي، اعتذر لكاليديو كوليبالي، ميلانو أيضًا مدينة هادئة والتي تريد أن تشعرك أنك بمثابة أخيهم، بالرغم من الأوقات الصعبة التي نعيشها".

الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي، أعلنت إيقاف كوليبالي وإينسيني مباراتين، وكذلك منع الحضور الجماهيري للإنتر على أرضية ميدانه.

وستقام مباريات الجولة الـ19 يوم السبت المقبل في موعدها، كما أعلن نادي إمبولي منع حضور جماهير إنتر المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الأخيرة من الدور الأول.

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