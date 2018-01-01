رسميًا - حرمان إنتر من جماهيره وإيقاف كوليبالي وإنسيني

إنتر ميلان ينال عقاب بالحرمان من جماهيره لمدة جولتين وجولة إضافية لجماهير الكورفا نورد وكوليبالي ينال عقوبة بالإيقاف لمدة جولتين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت المحكمة الرياضية الإيطالية عن عقوبات شديدة لنادي إنتر بعد ليلة دامية في الدوري الإيطالي شهدت مواجهات بين جماهير النيراتزوري وجماهير نابولي.

جاء هذا ليتم إيقاف النادي من خوض المباريات بالجماهير لمباراتين متتاليتين على أن يتم منع جماهير الكورفا نورد لمباراة إضافية عن التواجد خلف فريقهم.

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بالإضافة لذلك تم عقاب اللاعب كوليبالي مدافع فريق نابولي بسبب تصفيقه لحكم المباراة بشكل ساخر في ظل تلقي اللاعب لصافرات استهجان من الجماهير، ونال إنيسيني عقوبة مماثلة.

وكانت مواجهة الأمس التي انتهت بفوز إنتر بهدف وحيد قد شهدت مواجهات عنيفة بين جماهير إنتر ونابولي وتسببت في مقتل مشجع.

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وتعرض عدد من جماهير فريق نابولي لإصابات خطيرة جراء استخدام أسلحة بيضاء من قبل جماهير إنتر في تلك المواجهات العنيفة.

جدير بالذكر أن فريق كوليبالي كان قد تعرض لهتافات وصافرات استهجان عنصرية من قبل جماهير إنتر في المباراة، وهو ما أخرج النجم السنغالي عن شعوره.