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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إمبولي يحرم جماهير إنتر من حضور مباراتهما في الدوري الإيطالي

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جماهير النيراتزوري تدفع ثمن أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراتهم مع نابولي في الدوري الإيطالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي إمبولي الإيطالي، اليوم الخميس، عن عدم بيع أي تذاكر لجماهير إنتر قبل مواجهتهما القادمة ببطولة الدوري.

جماهير إنتر قامت بأحداث شغب عنيفة جداً، قبل مواجتهم مع نابولي في قمة مباريات البوكسينج داي أمس الأربعاء.

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الأحداث أسفرت عن طعن 4 مشجعين من نابولي، بينما توفى مشجع آخر قيام مجموعة من جماهير إنتر بدهسه بإحدى السيارات.

الأجواء متوترة في إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تهديدات بإيقاف المسابقة لأجل غير مسمى.

ومن جانبها قررت إدارة إمبولي معاقبة جماهير إنتر، بحرمانهم من التواجد في ملعب كارلو كاستيلاني معقل الفريق.

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وأصدر النادي الإيطالي بياناً رسمياً جاء فيه:"بعد الأحداث التي وقعت أمس، قررنا إيقاف بيع التذاكر لجماهير الفريق الضيف".

وتقام المباراة في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي السبت القادم، حيث يحتل إنتر المركز الثالث بـ31 نقطة، مقابل16 لإمبولي صاحب المركز السادس عشر.

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