رئيس الاتحاد الأوروبي يهاجم بيريز بسبب السوبرليج

قضية تسيل الحبر كثيراً مؤخراً

هاجم رئيس الاتحاد الأوروبي أليكساندر تشيفيرين نظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز بسبب فكرة السوبرليج المقترحة.

ولم يخف بيريز تأييده لمقترح إقامة البطولة التي ستجمع عمالقة القارة الأوروبية فقط، والتي لاقت معارضة كبرى مؤخراً.

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وقال رئيس "يويفا" مع "daily 24.ur": "هذا هو حلم بيريز منذ 30 عاماً، المرشحان الأبرز لرئاسة برشلونة رفضا الفكرة علنا، وكذلك بايرن، يوفنتوس والإنجليز".

وأكمل: "هو فقط يشاهد كرة القدم اليوم وغداً ولا يفكر في المستقبل وما أبعد".

وتحول تشيفيرين بالحديث إلى معاناة كرة القدم مع كورونا: "لعبنا قرابة 1200 مباراة في تلك الفترة دون مشاكل كبرى ونسعى أن يكون نهائي الأبطال القادم بحضور الجمهور".

وأضاف: "لن يتم تغيير نظام دوري الأبطال حتى 2024، نريد نظاماً جديداً وجذاباً وفي نفس الوقت نحافظ على قيمة البطولات المحلية".

وهاجمت عدة شخصيات بارزة فكرة التخلي عن دوري الأبطال لصالح السوبرليج، ومنهم رئيس الليجا خافيير تيباس في حواره الحصري مع جول.