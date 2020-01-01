خاص | رئيس الليجا: الجميع يرفض السوبرليج وبيريز قد يدمر ريال مدريد بسببها

حديث كثير مؤخراً عن السوبرليج ومن وراء الفكرة

تحدث خافيير تيباس، رئيس الليجا الإسبانية، عن مشروع السوبرليج الذي تم طرحه مؤخراً والأندية صاحبة الفكرة وتلك على الجهة الأخرى التي ترفضها.

وتداولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أخباراً عن رغبة كبار أندية أوروبا في الانفصال بمسابقة خاصة بهم بدلاً من مسابقات الاتحاد الأوروبي المعهودة.

وقال تيباس مع "جول": "السوبرليج فكرة سرية وغامضة، رأيت رئيساً وحيداً يتحدث عنها، بارتوميو، ولعشر ثوان، لو أن حقاً هناك 10-12 نادياً يريدون الأمر سنسمع حديثاً منهم عنها".

وأكمل: "الفكرة ليست رسمية أو واقعية، من يقولها لا يعرف آلية عمل كرة القدم وعالمها، بليون يورو مكاسب؟ تلك الأندية تملك أرباحاً من بلادها، هل ستترك ذلك؟".

وأتبع الرئيس: "المصاريف المذكورة غير واقعية، ستعني حرباً ضد مؤسسات كرة القدم، الأمر مستحيل أن تبدأ بطولة جديدة دون موافقة هؤلاء، هو مشروع مثالي للإفلاس".

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وحول الأندية وراء الفكرة: "برأيي أن ما قاله بارتوميو كان لتجنيبه الأسوأ في يومه الأخير بالنادي، أراد أن يبعد الأنظار عن ما يحدث، وكان ذلك من أسوأ الأشياء التي قام بها كرئيس".

وأردف: "لن أكشف عن حواري مع أنييلي ولكنه ليس وراء هذا المشروع، مشروعه كان تطوير يويفا ولكن لم ينجح ومات، عليه العمل على تطوير الدوري الإيطالي".

واستطرد: "ناقشنا الفكرة وقلت له لو نفذت السوبرليج برشلونة وريال مدريد سيربحان أكثر أيضاً، السوبرليج ليست الحل لك ولكن تطوير الدوري الإيطالي".

وحول دور ريال مدريد: "يقولون إن بيريز وراء مشروع السوبرليج ولكنه رجل ناجح وصاحب مشاريع في ريال مدريد ونحن نتحدث عن مشروع سري وغامض، هو لا يعرف أن أمراً مثل السوبرليج قد يأتي له بالخراب والدمار".

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وكشف تيباس عن رأي بقية الأندية: "تحدثت مع رئيس أتلتيكو وأكد لي رفض الفكرة، أغلب الفرق الإسبانية ضدها، وكذلك يجب أن يكون موقف ريال مدريد وبرشلونة، لا يمكنك أن تلعب في الليجا والسوبرليج، يجب أن يفكرا في الأمر قانونياً وبعقل".

وواصل: "هناك دائماً حديث عن الستة الكبار في إنجلترا ولكن في السر، ولكن عندما اجتمعوا علناً أعلنوا رفض الفكرة، يملكون الدوري الأفضل في العالم على جميع الأصعدة، إذا كنت تريد فكرة لماذا لا تخرج وتُعلن ذلك؟".

وأوضح تيباس أن يويفا يعمل بالفعل على مشروع جديد: "يويفا يعمل على فكرة بطولة جديدة ولكن لا تتعارض مع الدوريات، هناك بعض الأمور لن تعجب البعض، ولكن سنحترم فلسفة كل دوري وبلد، الجميع له الحق في لعب دوري الأبطال".

وختم: "الأمر أشبه بالكعكة التي على الجميع أن يتشاركها، سنرى إذا كانت الفكرة الجديدة ستناسب الكل، التغييرات قد تكون مخاطرة ولكن أنا مع التغيير، الأندية تعمل على أن يصبح اللاعبين أغنياء وليس النادي، اللاعبيون يملكون فيراري ولامبورجيني وبورش، وهذا أصبح أمراً منتشراً في الأندية".