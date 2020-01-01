بيريز عن دوري السوبر الأوروبي وزيدان: التغيير مطلوب وأثق في رمز ريال مدريد!

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يتحدث أمام الجمعية العمومية للنادي عن زين الدين زيدان المدير الفني وسيرخيو راموس والسوبر الأوروبي.

أكد رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على ثقته الكبيرة في عناصر فريقه وفي مقدمتهم زين الدين زيدان المدير الفني وسيرخيو راموس القائد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أمام الجمعية العمومية للنادي، وأكد خلالها أن التغيير مطلوب في كرة القدم، مع قرب فكرة دوري السوبر الأوروبي من التنفيذ.

وقال بيريز: "نشعر بالفخر نحو اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز بالدوري الإسباني، من أجل تقديمه للجماهير".

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وأضاف: "هناك فخر بزين الدين زيدان أيضًا الذي أصبح يملك 11 لقبًا مع ريال مدريد، رمز كلاعب وكمدرب".

وأردف: "سنستمر في الثقة في هذا الفريق من أجل التحديات القادمة في هذا الموسم بكل البطولات التي نخوضها".

وأكمل: "نثق أيضًا في قائدنا سيرخيو راموس، الذي تم اختياره ضمن الفريق الأفضل في العالم من جديد للمرة الـ 11".

وعن دوري السوبر الأوروبي: "لا شيء سيكون مثلما كان قبل وباء كورونا، علينا أن نبحث عن طرق جديدة وصيغ مختلفة، وريال مدريد سيكون متواجدًا من أجل ذلك".

جدير بالذكر أن بيريز بنفسه كان ضمن هؤلاء الذين قدموا مقترحًا قبل سنوات لتنظيم بطولة خاصة بكبار الأندية في أوروبا.