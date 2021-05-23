ديشان يكشف كواليس عودة بنزيما لفرنسا وترحيب خاص من جيرو!

نجم ريال مدريد حديث الكل بعد العودة للديوك

علق مدرب فرنسا ديديه ديشان ومهاجم الفريق أوليفييه جيرو على عودة كريم بنزيما من جديد لصفوف المنتخب الفرنسي رغم حرب التصريحات السابقة بين الأطراف الثلاثة.

وسخر مهاجم ريال مدريد من نظيره في تشيلسي العام الماضي ووصفه بسيارة الألعاب، ليرد الأخير بأنه بطل للعالم وبنزيما لا. المزيد هنا.

ماذا قال جيرو عن عودة بنزيما لصفوف فرنسا في أمم أوروبا؟

مهاجم البلوز قال مع "تيليفوت": "لا أملك أي ضغائن نحو كريم بنزيما".

وأضاف: "أتمنى أن في اليوم الذي نلتقي فيه نناقش كل ما حدث بابتسامة على الوجوه".

وماذا كان تعليق ديشان عن عودة بنزيما لخياراته من جديد؟

قال الناخب الوطني مع "تيليفوت" أيضاً: "لم أتحدث عن النقاش الذي دار بيننا، كان طويلاً والكثير من الأخذ والرد".

وأكمل: "المهم اليوم وليس أمس، غيابه في وقت سابق لم يمنع المنتخب من تحقيق نتائج إيجابية، الأمور تغيرت من جانبي وجانبه أيضاً".

واستمر ديشان: "قبل ذلك الظروف لم تكن لتسمح ولكن الآن يمكن تحقيق الأمر وعودته، إذا قمت بالقرار فذلك يعني أنه أمر طيب".

وختم: "أملك 8 لاعبين في الهجوم واصطحبت هذا العدد لأنني أحب الهجوم لأنه السلاح للفوز، هكذا ينجح الأمر".

ما أسباب استبعاد بنزيما من صفوف الديوك الفرنسية؟

لم يتم إعطاء سبب واضح عن أسباب استبعاد نجم ريال مدريد من قبل الاتحاد الفرنسي أو المدرب ديشان في وقت سابق.

وقيل إن أزمته مع ماتيو فالبيونا لعبت دوراً، بينما أشار البعض الآخر إلى رفضه ترديد النشيد الوطني وحديثه عن العنصرية في صفوف الديوك.

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