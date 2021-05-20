مبابي عن عودة بنزيما لفرنسا: أريد اللعب مع الأفضل

خط هجوم ناري للمنتخب الفرنسي

علق نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على عودة كريم بنزيما لصفوف المنتخب الفرنسي، كما تحدث عن فوز فريقه بلقب كأس فرنسا على حساب موناكو.

وأعلن ديديه ديشان، الناخب الوطني الفرنسي، عودة بنزيما لصفوف المنتخب بعد غياب تجاوز خمسة أعوام، ليكون ضمن تشكيل الديوك لأمم أوروبا المقبلة.

ماذا قال مبابي عن عودة بنزيما من جديد لصفوف المنتخب الفرنسي؟

وقال الفرنسي الشاب في تصريحات نقلتها "ماركا": "أنا سعيد للغاية، دائماً قلت إنني أريد اللعب مع الأفضل ولا يوجد الكثيرون أفضل من بنزيما بالعالم".

وأضاف: "لعب في مدريد لعشر سنوات، يعرف معنى الضغوط ويملك الخبرة والموهبة قبل أي أمر آخر، من السهل التأقلم مع اللاعبين الكبار، سيتأقلم سريعاً".

كيف علق مبابي على فوز بي إس جي بلقب كأس فرنسا على حساب موناكو؟

وقال مبابي مع "France 2":: "يجب أن تستمع باللقب، هذا الأمر الأهم، أنظر كم هم سعداء، هذا هو الأمر الهام الآن وأنا الأكثر سعادة!".

وأضاف: "نعمل كل يوم من أجل بلوغ تلك اللحظات والمشاعر، هذا عمل جماعي، نفكر كثيراً في الجمهور الذي ليس حاضراً معنا".

وختم: "عندما تلعب مع بي إس جي أحد أكبر أندية العالم كل لقب يكون له معنى، نريد دخول التاريخ".

كيف ساهم مبابي في تتويج باريس سان جيرمان باللقب؟

وفاز بي إس جي على حساب موناكو بثنائية نظيفة سجل مبابي فيها الهدف الثاني، وسبقه الأرجنتيني ماورو إيكاردي بهز الشباك.

وحتى الآن لم يحسم مبابي مصيره فيما يخص تمديد عقده مع ناديه الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم المقبل.

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