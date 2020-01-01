رد قاسي من جيرو على سخرية بنزيما

ماذا قال أوليفييه جيرو نجم تشيلسي تعليقًا على تصريحات كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عنه.

رد النجم الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب فريق تشيلسي على تصريحات مواطنه كريم بنزيما هداف ريال مدريد الأخيرة عنه.

جاء هذا في تصريح نقلته صحيفة "سبورت" عن نجم البلوز وجاء مختصرًا لكنه قاسيًا في الوقت نفسه على كريم بنزيما.

وكان بنزيما قد خرج في بث مباشر ليرد على أسئلة الجماهير وعند سؤاله عن جيرو قال أنه مثل سيارات الألعاب بالنسبة له، بينما هو يمثل سيارات فورمولا 1.

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واستدرج بنزيما تصريحاته بعد ذلك، حيث أكد أنه لا يقصد أي اهانة لنجم تشيلسي، لكن تلك هي الحقيقة كما أنه هو بنفسه كسيارات الألعاب النسبة لرونالدو الظاهرة.

بنزيما عن جيرو: فورمولا 1 لا تقارن بسيارات الألعاب

وتمحور رد جيرو حول مكانته في منتخب فرنسا والتي قارنها بمكانة بنزيما وقال: "حسنًا أنا مثل سيارة الألعاب لكنني سيارة ألعاب تملك كأس العالم".

وعانى بنزيما من الاستبعاد من منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة ولم يتواجد في انجاز عام 2018 عندما حقق الفريق بطولة كأس العالم على حساب كرواتيا.

جدير بالذكر أن جيرو يملك 39 هدفُا مع منتخب فرنسا في 97 مباراة دولية، بينما سجل بنزيما 27 هدفًا في 81 مباراة.