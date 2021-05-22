ديباي يضع شرطاً وحيداً للانضمام إلى برشلونة

النجم الهولندي حر هذا الصيف

وضع نجم ليون ومنتخب هولندا ممفيس ديباي شرطاً وحيداً بحسب التقارير من أجل الموافقة على الانضمام إلى صفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية.

ديباي سبق وارتبط الصيف الماضي بالنادي الكتالوني، ولكن في النهاية اختار الاستمرار في صفوف ليون لموسم إضافي.

ما هو الشرط الذي وضعه ديباي من أجل الانضمام إلى برشلونة؟

صحيفة "موندو قالت إن ديباي يشترط استمرار رونالد كومان مدرباً للنادي الكتالوني من أجل الانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن الهولندي يرتبط مع مواطنه بعلاقة قوية منذ وقته في المنتخب البرتقالي، ويشعر بأن تواجد كومان مدرباً سيضمن له مكانه بالتشكيل.

هل يملك ديباي عروضاً أخرى بخلاف عرض برشلونة؟

ديباي تحدث قبل أيام مع "ليكيب" وأوضح أنه على علم باهتمام برشلونة المستمر منذ مدة، ولكن أكد وجود عروض من أندية أخرى.

"موندو" قالت إن يوفنتوس قدم عرضاً مادياً قوياً للهولندي يتفوق حتى على ذلك الذي قدمه برشلونة لقلب الهجوم.

ماذا قدم ديباي الموسم الجاري مع ليون؟

الدولي الهولندي قدم موسماً قوياً رفقة الفريق الفرنسي ساعده فيه بالتنافس لفترات طويلة على قمة الترتيب قبل التراجع في الجولات الأخيرة.

ولعب ديباي 39 مباراة بكل المسابقات قبل جولة من الختام، وسجل 22 هدفاً وصنع 10.

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