برشلونة مهدد بفقدان 7 ملايين يورو في 90 دقيقة

أزمة اقتصادية والمزيد من منها..

يبدو أن مباراة برشلونة وإيبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لن تكون تحصيل حاصل على الرغم من ضمان النادي الكتالوني التأهل لدوري أبطال أوروبا وخسارة لقب الليجا بشكل رسمي.

السبب في ذلك سيكون اقتصاديًا، حيث أن خسارة المباراة أمام إيبار مع فوز إشبيلية بمواجهة الجولة الأخيرة ستهدد برشلونة بخسارة 7 ملايين يورو خلال 90 دقيقة فقط، في وضع اقتصادي صعب.

لا يلعب نادي برشلونة فقط من أجل شرف حجز مركز بين الثلاثة الأوائل وتجنب الخروج من المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة منذ عام 2003، ولكن له أيضًا مصلحة اقتصادية.

الفارق في توزيع الدخل بين المركزين الثالث والرابع في الدوري 7 ملايين يورو، مبلغ سيخسره إما برشلونة وإما سيفوز به إشبيلية في حال اقتنص المركز من الفريق الكتالوني.

لهذا السبب، على الرغم من أن برشلونة لم يعد لديه أي شيء يلعب من أجله على المستوى الرياضي وحتى أنهم سمحوا لميسي بالسفر إلى الأرجنتين من أجل بدء عطلته مبكرًا، إلا أن النادي لديه مصلحة اقتصادية في أن يكون في المركز الثالث.

ولتجنب أي سيناريوهات جنونية، يجب على برشلونة الفوز على إيبار الذي هبط بالفعل وبالتالي إغلاق الموسم بأفضل طريقة ممكنة في المركز الثالث على سلم الترتيب.

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الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة في حوار حصري مع "جول" أيضًا ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا، ولكن بنهاية الموسم مستقبله سيعود محل شك مرة أخرى.