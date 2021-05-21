رايولا يعرض دوناروما على برشلونة مجانًا، وعرض تير شتيجن للبيع!

مينو رايولا وكيل النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما يعرضه على برشلونة بشكل مجاني، والنادي الكتالوني يعرض تير شتيجن للبيع!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مينو رايولا وكيل النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما قد عرض على جوان لابورتا رئيس برشلونة انتقال اللاعب مجانًا لصالح فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الوضع الإقتصادي الحالي في نادي برشلونة هو الذي أغرى لابورتا للاستماع له.

كيف ستتم صفقة انتقال دوناروما لبرشلونة؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فاللاعب لن يستمر في صفوف ميلان لو لم يصعد الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكدت أن رايولا صديق لابورتا قد عرض عليه فكرة أن ينضم لهم دوناروما بشكل مجاني، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ما هو مصير تير شتيجن؟

في تلك الحالة وبحسب ما أكدت الصحيفة فاللاعب الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة لن يتواجد مع الفريق بعد ضم دوناروما.

وأوضحت الصحيفة أن فكرة جوان لابورتا هي ضم دوناروما ليكون الحارس الأساسي للفريق وبشكل مجاني، على أن يتم بيع تير شتيجن والاستفادة ماديًا منه.

وكان تير شتيجن قد أظهر مستويات متذبذبة في الموسم الجاري رفقة برشلونة في كافة البطولات، واتضح لاحقًا أنه كان يلعب وهو يعاني من إصابة وخضع لعملية جراحية يوم الخميس في السويد ستبعده عن بطولة كأس الأمم الأوروبية.

متى يستمر دوناروما في صفوف ميلان؟

بحسب ما أكدت الصحيفة فدوناروما قد أوضح لوكيله مينو رايولا أنه سيستمر في صفوف ميلان في الموسم المقبل، وسيمدد تعاقده لو نجح الفريق في الصعود لدوري أبطال أوروبا.

وينتهي العقد الخاص بدوناروما بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديده حتى الآن، وتتبقى أسابيع قليلة حتى تاريخ الـ 30 من يونيو، حيث سيصبح لاعبًا حرًا من بعده.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة، ومباراته الأخيرة ستكون ضد أتالانتا المنافس المباشر، وتحت أعين نابولي ويوفنتوس أصحاب المركزين الرابع والخامس.

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