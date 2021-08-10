دوناروما متحمس لمزاملة ميسي في باريس ويصفه بالأفضل

دوناروما يريد ميسي في باريس

يتمنى الدولي الإيطالي، جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الجديد انضمام النجم ليونيل ميسي إلى الفريق الفرنسي خلال صيف الانتقالات الجاري.

وكان ميسي قد ودع برشلونة الإسباني مطلع الأسبوع الجاري بسبب صعوبات مالية وهيكلية منعته من التوقيع على عقد جديد يبقيه داخل "كامب نو".

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي الفريق الأقرب للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني إلى جانب البرازيلي نيمار وكيليان مبابي .

وقال دوناروما في تصريحات لقناة "سكاي إيطاليا": "تعرفت على الفريق، لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين وقد ورحبوا بي بشكل رائع".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث قريبًا سواء كان ذلك رسميًا أم لا، لكنني سأكون سعيدًا إذا جاء ميسي إلى باريس".

وتابع: "هو أقوى لاعب في العالم وأنا متحمس وسعيد لمجرد التفكير في تواجده بالفريق".

ولم يشارك دوناروما بعد مع فريق المدرب بوتشيتينو، فقد اعتمد على كيلور نافاس في مباراة كأس السوبر والمباراة الأولى للفريق في الدوري الفرنسي والتي شهدت فوزه 2 / 1 على تروا في مستهل مشواره.

ويسعى باريس لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي خسره لصالح ليل في الموسم الماضي، ويأمل في الحصول على كأس دوري أبطال أوروبا.

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