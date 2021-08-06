بوتشيتينو يضع الكرة بملعب الخليفي في صفقة ميسي

هل يفعلها باريس سان جيرمان؟

علق ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب ناديه من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة أعلن رحيل ميسي بشكل رسمي، مساء أمس، الخميس، بعدما فشلت كل الطرق لتسجيله بقائمة الفريق للموسم القادم بسبب الأزمة المالية.

باريس ظهر كأحد أهم الوجهات المحتملة للتعاقد مع صاحب الـ34 سنة، بوجود منافسة من نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

بوتشيتينو قال في تصريحات صحفية قبل المباراة الأولى له بالدوري الفرنسي للموسم الجديد:"نحن نعرف جيدًا ما حدث بين برشلونة وميسي أمس، ولكن كل ما نفكر فيه الآن هو مباراة تروا".

وأضاف:"ناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي يعملان بجد من أجل تدعيم الفريق".

واستكمل:"هل يعني قدوم ميسي رحيل كيليان مبابي؟ لا".

وكان باريس قد تعاقد مؤخرًا مع جانلويجي دوناروما، جورجينيو فاينالدوم، سيرخيو راموس وأشرف حكيمي، في انتظار ما سيسفر عنه ملف التجديد لكيليان مبابي.

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ويستعد النادي الفرنسي لافتتاح مشاركاته في موسم 2021/2022 من الدوري المحلي، عندما يلعب خارج ملعبه أمام تروا في الجولة الأولى من المسابقة.