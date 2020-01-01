هل هناك مخاطر من إلغاء أو تأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟

أعلن الإتحاد الأوروبي عن تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، هل سيتم إلغاء البطولتين وماهي العواقب المنتظرة؟

تصاعد انتشار فيروس كورونا حول العالم حتى وصل في أن يكون وباء يهاب مختلف دول العالم، وقد ألغي على أثره العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى على رأسها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي بالإضافة إلى الدوري الألماني والفرنسي.

ونتيجة لإيقاف كل هذه الدوريات تم إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، القلق الواضح حالياً في أن يصل انتشار الفيروس إلى إلى ذروته المدمرة خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.

الصحافة الأوروبية المختلفة نشرت العديد من التقارير أن مسئولي " اليويفا" قد يُفكرون جدياً في إلغاء البطولات الأوروبية خلال الموسم الحالي وليس تأجيلها فقط.

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هل إلغاء دوري أبطال أوروبا حلاً مطروحاً لدى الإتحاد الأوروبي؟

يواجه الإتحاد الأوروبي ضغوطاً شديدة من أجل إعلان قرار إلغاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال موسم 2019/2020 نظراً لتفشي فيروس كورونا على مستوى قارة أوروبا.

في حين أنه تم محاولة اللعب دون جمهور للحد من تعرض الجمهور للإصابة بالفيروس فلعب نادي باريس سان جيرمان ضد نادي بوروسيا دورتموند في حديقة الأمراء بفرنسا، ولعب مانشستر يونايتد ضد لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي.

لكن كان هناك رفض تام من جانب معظم الشركات الراعية للبطولة بالإضافة إلى الجماهير التي لم تتقبل الفكرة إطلاقاً، وكانت هناك بعض المباريات الأخرى التي ستلعب دون جمهور مثل مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في ألمانيا ومباراة برشلونة ضد نابولي في إسبانيا.

وفي نفس السياق صدر يوم الجمعه ببيان من "اليويفا" بتأجيل كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بعد تفشي فيروس كورونا.

المشكلة الرئيسية لإقامة المباريات هي الجماهير فقد حاول مسئولي الإتحاد الأوروبي تقديم بعض المقترحات على منظمة الصحة العالمية للحد من خطورة نشر الفيروس بين اللاعبين من خلال عدم المصافحة قبل المباريات والتشديد على تعقيم الأدوات.

بينما لم يكن هناك أي فكرة في الحفاظ على الجماهير حتى أن إقامة المباريات داخل الملعب دون جمهور يجعل مشجعين بعض الفرق يذهبون إلى خارج الملعب للتجمع ومساندة فريقهم.

لذلك من الواضح من خلال كل الأسباب والتفاصيل السابقة أنه لا نية لا إلغاء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي بينما الوضع يتأزم أكثر في العالم ولهذا سيكون القرار إجبارياً.

صعوبات تأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

عودة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي متوقفه على عودة الدوريات الأوروبية المختلفة مما يجعل الأمر متشابك للغاية في عودته.

المشكلة الأكبر في مسألة التأجيل أن البطولة لن تنتهي في وقتها المُحدد من قبل في أواخر مايو مما يؤثر كثيراً بالتالي على تنظيم بطولة يورو 2020.

لذلك قرر الإتحاد الأوروبي أن يجتمع يوم 17 مارس القادم لمناقشة الحلول المتاحة في مسألة التأجيل وتقييم الوضع الحالي.

ويعتقد البعض أن الحل الأمثل هو إلغاء بطولة يورو 2020 مع إفساح الطريق أكثر نحو استكمال الدوري الإيطالي والإسباني والألماني والإنجليزي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الصيف المُقبل.

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إذا تم إلغاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال موسم 2019/2020 سيكون هناك الكثير من المضاعفات السلبية التي تؤثر على الموسم المُقبل، لأن بطل دوري أبطال أوروبا يشارك في الموسم المقبل بغض النظر عن نتائجه المحلية.

كذلك بطل الدوري الأوروبي يتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 2020/2021 بعيدا عن مركزه في الدوري المحلي، فعلى سبيل المثال يعول نادي مانشستر يونايتد كثيراً على هذه البطولة بسبب الصعوبات الكبيرة التي تواجه في الوصول للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

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