رسميًا.. إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

فيروس كورونا يقود اليويفا إلى إيقاف دوري الأبطال واليورباليج لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في دول القارة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة من أجل مناقشة المستجدات التي أحدثها تفشي الوباء في أوروبا والعالم.

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وبعد إصابة عدد من لاعبي ومدربي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولتين، وكذلك دخول دول كإيطاليا في فترة حجر صحي، جاء القرار بتعليق النشاط في كلا المسابقتين.

وكانت هناك مصادر قد تحدثت عن احتمالية إجراء ما تبقى من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بنظام مختلف وفي بلد واحدة من أجل تجنب نشر العدوى.

ولكن المستحدات الأخيرة وما حدث في الأيام الماضية والتصريحات من قبل اللاعبين والمدربين شكلت ضغطًا إضافيًا على متخذي القرار في الاتحاد الأوروبي.

وشن المدير الفني لنادي ولفرهامبتون نونو سانتو هجومًا حادًا على الاتحاد الأوروبي أمس بسبب إقامة مباريات الدوري الأوروبي، حيث قال: "البشر يموتون بينما نحن نلعب كرة القدم"

وتم اتخاذ القرار بشكل فوري اليوم، كما تم إعلان تعليق النشاط في فرنسا وألمانيا، ومن المنتظر أن يتخذ القرار ذاته بخصوص البريميرليج مساء اليوم.

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يذكر أن فيروس كورونا قد جعل بعض المباريات تلعب بدون جمهور، ولكن ذلك لم يمنع من تفشي الوباء بين اللاعبين والمدربين وعمال الأندية.