560 ألف دولار لرباعي الدوري السعودي في دوري أبطال آسيا

نتائج ممتازة لفرق السعودية الأربعة في أول جولتين من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

حققت الأندية السعودية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا نتائج رائعة في أول جولتين من دور المجموعات، إذ حصدت مجتمعة 20 نقطة من 24 ممكنة، وجاءت أفضل النتائج من جانب الهلال والتعاون بحصد النقاط الكاملة فيما استطاع النصر والأهلي الفوز في لقاء والتعادل في الآخر.

تلك النتائج الممتازة أنعشت خزائن الأندية الأربعة ماليًا، إذ حصلت مجتمعة على 560 ألف دولار أمريكي وهو ما يُساوي 2.1 مليون ريال سعودي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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وحصل الهلال والتعاون على 160 ألف دولار لكل منهما، فيما كان نصيب الأهلي والنصر 120 ألف دولار، وذلك كون نتائج الثنائي الأول هي الأفضل بفوزهما في مباراتي دور المجموعات فيما حصل الثنائي الآخر على 4 نقاط بالفوز والتعادل.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمنح كل فريق مبلغ 60 ألف دولار مقابل كل مباراة يخوضها خارج ملعبه، وذلك بمسمى إعانة سفر، ويمنح الفرق 50 ألف دولار مقابل كل فوز و10 آلاف دولار مقابل كل تعادل.