دخول مفاجئ.. برشلونة يطلب ضم نجم أتلتيكو مدريد

برشلونة يقدم عرضًا لجوهرة أتلتيكو مدريد

يبدو أن إدارة برشلونة اتخذت بعض الخطوات التي لو تمت ستكون أكبر مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة النادي الكتالوني تواصلت مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات نجم هجومها.

من ترغب إدارة برشلونة في الحصول على خدماته؟

وفقًا لإذاعة كتالونيا فإن إدارة برشلونة تواصلت مع نظيرتها في أتلتيكو مدريد وطلبت الحصول على خدمات المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس.

برشلونة لم يطلب شراء عقد جواو بل طلب قدومه إلى النادي على سبيل الإعارة. وربما هو الأمر المنطقي في الطلب لأن إدارة أتلتيكو لن تفرط في نجمها المنضم بـ 120 مليون يورو بسهولة.

وينتظر برشلونة حاليًا رد أتلتيكو على طلب الإعارة قبل اليوم الأخير من غلق باب الانتقالات الصيفية.

لماذا يفكر برشلونة في فيليكس؟

برشلونة يرغب في تعزيز خط هجومه بمهاجم صريح كما طلب المدرب رونالد كومان.

فكرة ظهور اسم فيليكس، الذي يلعب على الجناح وتحت رأسي الحربة، ربما سيعززها وجود بعض السيولة المالية في النادي الكتالوني مع رحيل إيمرسون إلى توتنهام وموريبا إلى لايبزيج.

كما ترجع صحيفة موندو ديبورتيفو تفكير برشلونة في جواو تحديدًا نظرًا للعلاقة الممتازة التي ترتبط بين رئيس برشلونة، جوان لابورتا، ووكيل اللاعب البرتغالي، جورج مينديش.

ولم يظهر جواو مع فريقه بطل الدوري الإسباني في مستهل حملة دفاعه عن لقبه هذا الموسم، نظرًا لتعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها في كاحله يوليو الماضي.

وكان فيليكس قد انتقل في صيف 2019 إلى أتلتيكو ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي الإسباني وذلك لتعويض رحيل أنطوان جريزمان لبرشلونة.

ويمتد عقد جواو، 21 سنة، مع فريقه الحالي حتى صيف 2026.

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