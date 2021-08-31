مباشر | آخر أيام الانتقالات .. مراوغة مدريد ونشاط برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 31 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية!

يغلق اليوم سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبيرة وتنتهي الأخبار والآشاعات ويختفي صوت أخبار الميركاتو لعدة أسابيع على الأقل.

سوق الانتقالات الحالي كان جنونيًا بكل تأكيد بعد رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة وعودة كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد.

في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات سننقل لكم بثًا مباشرًا لأهم أحداث اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، لنرى إذا كان كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد، وإذا ما كان برشلونة سيضم صفقة جديدة.

النافذة ستغلق بشكل رسمي في الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وإلى ذلك الحين كل شيء ممكن.

فيما يلي نقل مباشر لليوم:

15:44

مفاوضات تشيلسي لضم كوندي وساؤول تنهار

فقد تشيلسي الأمر نهائيًا في ضم الثنائي ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد وجول كوندي نجم إشبيلية إلى صفوفه.

جاء هذا بعدما طلب النادي الأندلسي الحصول على قيمة الشرط الجزائي الخاص بلاعبه كاملة، ولم يتفق مع أتلتيكو مدريد على قيمة استعارة ساؤول.

15:33

يوفنتوس يضم محمد إحتارين لصفوفه

وصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع نظيره بي اس في آيندهوفن من أجل ضم اللاعب محمد إحتارين خلال آخر أيام سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو، وسينضم اللاعب في إعارة لنادي سامبدوريا قبل أن ينضم ليوفنتوس بشكل نهائي.

15:30

رسميًا .. ميلان يضم لاعب بوردو

أعلن نادي ميلان عن نجاحه في ضم ياسين عادل من صفوف بوردو الفرنسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي، اللاعب سينضم في يونيو المقبل على أن يمضي هذا العام في إعارة لفريقه السابق.

15:16

حسام عوار مستمر في ليون

بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" فالفرنسي حسام عوام سيستمر في صفوف ليون خلال الموسم الجديد.

يأتي هذا بالرغم من اهتمام الثنائي آرسنال وتوتنهام بالحصول على خدماته في الفترة الماضية.

14:59

خاص | لماذا انسحب ريال مدريد من صفقة مبابي؟

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" عن أسباب انسحاب الفريق الإسباني، ريال مدريد من صفقة انتقال مبابي إلى صفوفه هذا الصيف.

الصمت هو عنوان الكلام بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، على الرغم من أن الفريق الإسباني أعطى مهلة للفريق الفرنسي للرد، أمس الساعة 6 مساءً لكن إدارة الفريق الباريسي تعاملت بغير احترافية ولم يتم الرد.

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14:44

برشلونة يريد سيدريك باكامبو

بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" فنادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب الكونغولي سيدريك باكامبو.

الصحيفة أكدت أن عقد اللاعب ينتهي في ديسمبر مع فريقه بكين سينوبو مما سيجعل ثمنه منخفضًا للغاية.

14:25

آرسنال يتفق على ضم مدافع بولونيا

اتفق نادي آرسنال على ضم المدافع الياباني تاكوهيرو توماسو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري من نظيره بولونيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الصحفي فابريزيو رومانو والذي أكد أن الصفقة ستكلف آرسنال 20 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين كمتغيرات.

14:14

برشلونة يقترح صفقة تبادلية على أتلتيكو مدريد

بحسب ما ذكرت قناة "TV3" الكتالونية فنادي برشلونة اقترح صفقة تبادلية على أتلتيكو مدريد تقضي بنقل أنطوان جريزمان لفريقه السابق مقابل انضمام جواو فيليكس للفريق الكتالوني.

14:11

مانشستر يونايتد يرفض رحيل كافاني

رفض مانشستر يونايتد بشكل نهائي فكرة رحيل إدينسون كافاني عن صفوفه في الصيف الجاري بعد طلب برشلونة لضمه.

النفي أتى سريعًا من مانشستر يونايتد



كافاني مستمر ولن ينضم لبرشلونة بنسبة 100% ❌❌ pic.twitter.com/iPNGalFOH9

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2021

13:48

كامافينجا ليس آخر مفاجآت ريال مدريد

بحسب ما ذكرت إذاعة "أوندا ثيرو" فنادي ريال مدريد سيحاول ضم جول كوندي من صفوف إشبيلية اليوم في آخر لحظات سوق الانتقالات.

إشبيلية طلب من تشيلسي 70 مليون يورو، وهو مبلغ لا يجب أن يمثل مشاكل لريال مدريد الذي عرض 170 مليون يورو قبل ساعات لضم مبابي.

أوندا سيرو 📰



ريال مدريد ينوي إبرام ضربة فرنسية مزدوجة اليوم



بعد صفقة كامافينجا الهدف دعم الدفاع بصفة جولز كوندي مدافع إشبيلية وهدف تشيلسي! 🤯 pic.twitter.com/a2mCe7FhVY

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2021

13:46

مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن المصري مصطفى محمد سينتقل من جلطة سراي التركي إلى بوردو الفرنسي هذا الصيف.

اللاعب في طريقه إلى فرنسا من أجل إتمام الكشف الطبي والانضمام رسميًا للفريق في الساعات المقبلة.

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13:41

مارك كوكوريا ينضم رسميًا إلى برايتون وينعش خزينة برشلونة!

انضم اللاعب مارك كوكوريا من صفوف خيتافي بشكل رسمي إلى برايتون خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الصفقة جاءت مقابل 18 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، وهو ما ينعش خزائن برشلونة بحوالي 1.8 مليون يورو قيمة بند إعادة البيع.​

13:40

مفاوضات برشلونة ويوفنتوس لإعارة بيانيتش تعود

كشفت إذاعة "راديو مونتي كارلو" عن عودة المفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس على إعارة ميراليم بيانيتش في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

الإذاعة أكدت أن برشلونة سيتحمل الجزء الأكبر من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة فقط للتخلص منه.

13:36

صفقة رونالدو تمت على أقساط لمدة خمس سنوات

بحسب ما ذكر البيان الرسمي لنادي يوفنتوس اليوم فصفقة رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوفهم جاءت بالقسط على خمس سنوات، وبقيمة 15 مليون يورو.

13:19

رونالدو يتمم الفحص الطبي ويدلي بأول تصريح بعد الإنضمام لمانشستر يونايتد

تحدث رونالدو لموقع ناديه وقال عن عودته: "مانشستر يونايتد نادٍ له مكانة خاصة في قلبي. ممتن لكل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان يوم الجمعة".

وواصل قائد البرتغال "لا يمكنني الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام الجمهور مجددًا. أتطلع للانضمام إلى الفريق عقب التوقف الدولي، وأتمنى أن يكون موسمًا ناجحًا جدًا لنا".

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رسميًا 🚨



مانشستر يونايتد يعلن اكتمال الفحوص الطبية وتوقيع كريستيانو رونالدو لعقده مع الفريق



عامين مع خيار التمديد لعام إضافي ثالث ✍️ pic.twitter.com/ZxcXfGZ1AG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2021

13:13

ميلان يحسم صفقة جونيور ميسياس

حسم نادي ميلان صفقة ضم اللاعب البرازيلي جونيور ميسياس من صفوف كروتوني الذي ينشط في الدرجة الثانية الإيطالية.

جاء هذا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، مقابل 2.6 مليون يورو، بوجود بند يسمح بنقله نهائيًا مقابل 5.4 مليون، ومليون آخر كمتغيرات بحسب "سكاي سبورت".

12:57

هيكتور بيليرين يتفاوض مع ريال بيتيس

علم جول بمفاوضات بين الإسباني هيكتور بيليرين ظهير آرسنال ونادي ريال بيتيس لنقله في آخر أيام الانتقالات.

يأتي هذا في صورة إعارة، وعلى الأغلب الصفقة سيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي.

12:35

هندرسون ينهي أخبار الرحيل ويجدد لليفربول!

أعلن نادي ليفربول عن نجاحه في التجديد للاعبه جوردان هندرسون نجم وسط ملعبه، لينهي الأخبار المتداولة حول رحيله عن الفريق.

التجديد جاء لمدة أربعة أعوام بحسب ما ذكر النادي الإنجليزي في بيان رسمي أصدره قبل قليل.

12:19

مفاجأة.. رونالدو عرض نفسه على برشلونة!

كشفت محطة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو ومن خلال وكلائه، عرض نفسه على نادي برشلونة، غريم ريال مدريد التقليدي.

ونظرًا لتاريخه الكبير في ريال مدريد، كان من الصعب جدًا أن ينتهي الأمر بالبرتغالي لاعبًا في برشلونة، ولكن وفقًا للمصدر نفسه، فإن إدارة النادي لم يتردد ورفض الاقتراح على الفور.

ومع التأكيد على أن رونالدو كان قريبًا من مانشستر سيتي غريم يونايتد التقليدي، رغم التنافس بين الفريقين، ومع المعلومات الأخيرة، فإن فكرة عرض البرتغالي نفسه على برشلونة لم تكن مفاجأة أبدًا.

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12:12

برشلونة يتفق مع سبيزيا على رحيل راي ماناي

علم جول أن نادي برشلونة قد اتفق مع نظيره سبيزيا الإيطالي على رحيل لاعبه راي ماناي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الصفقة ستكون في صورة إعارة لمدة موسم واحد، دون أي إلزام بتحويلها إلي بيع نهائي ومقابل 500 ألف يورو، وإمكانية لتحويلها إلى انتقال نهائي مقابل ثلاثة ونصف مليون.

اللاعب سيحصل على ضعف راتبه، واختار سبيزيا لرغبته في المشاركة أساسيًا ولقرب النادي من عائلته في إيطاليا.

11:53

بيانيتش: أتمنى العودة إلى يوفنتوس

أكد ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الحالي لأحد الجماهير على حسابه الشخصي في موقع "إنستجرام"، رغبته في العودة إلى صفوف يوفنتوس.

وكان أحد الجماهير قد سأل بيانيتش عن عودته إلى يوفنتوس، فرد عليه البوسني وكتب: "أتمنى ذلك".

11:44

كافاني معروض على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد معروض حاليًا على برشلونة في سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب لا يمانع الرحيل بعد قدوم كريستيانو رونالدو، لكن برشلونة متردد بسبب راتبه العالي.

11:31

ليفربول يصارع توتنهام على صفقة يوم الانتقالات الأخير

بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار"، فنادي ليفربول يحاول الحصول على خدمات اللاعب ميكيل دامسجارد من صفوف سامبدوريا.

الصحيفة ذكرت أن توتنهام يصارع الريدز على الصفقة في آخر أيام الانتقالات، في محاولة أخيرة لدعم صفوف الفريقين.

11:13

رسميًا .. دانييل جيمس ينضم لصفوف ليدز

حسم نادي ليدز بشكل رسمي صفقة اللاعب دانييل جيمس من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعات الماضية.

جاء هذا بعد أن وقع الفريقين عقود انضمام اللاعب بشكل نهائي لليدز، في ظل تناثر أنباء عن أن إيفرتون كان مهتمًا بضمه.

10:59

بوتش لا يفكر في الرحيل عن برشلونة

بالرغم من تصريحات رونالد كومان حول تقليص دوره في الفريق، يرفض ريكي بوتش فكرة الرحيل عن برشلونة نهائيًا.

يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب يريد القتال على مكانه في الفريق.

10:44

إشبيلية يطلب 70 مليون يورو من تشيلسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن طلبات نادي إشبيلية المادية من أجل ترك لاعبهم جول كوندي يرحل لصفوف تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي يطلب الحصول على 70 مليون يورو.

10:34

رسالة يوفنتوس إلى رونالدو

نشر نادي يوفنتوس تأكيده على رحيل كريستيانو رونالدو عبر موقعه الرسمي، ونشر معه رسالة وداع للنجم البرتغالي.

وكتب يوفنتوس: "تلك اللحظات التي لا تنسى من الممكن أن نتحدث عنها طويلًا لكن ذلك لن يساعد، لأن كل شخص يملك الذكرى الخاصة به معك، اليوم تلك الرابطة بيننا انتهت لكن ما كتبه التاريخ سيبقى للأبد، لقد كانت رحلة مذهلة".

10:22

توتنهام يحسم صفقة إيمرسون

بحسب ما أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو فقد نجح توتنهام في حسم صفقة اللاعب إيمرسون لصالحه مقابل 30 مليون يورو شاملة المتغيرات.

اللاعب سيخضع للكشف الطبي اليوم وسيحصل ريال بيتيس على 5 مليون يورو قيمة إعادة بيع البرازيلي.

10:14

رسميًا .. يوفنتوس يعلن عودة مويس كين

أعلن يوفنتوس عن نجاحه في استعادة مويس كين لمدة عامين على سبيل الإعارة مقابل سبعة ملايين يورو.

النادي سيتوجب عليه شراء اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة مقابل 28 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متغيرات.

10:07

برشلونة يطلب استعارة جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد

بحسب ما ذكر "راديو كتالونيا" فنادي برشلونة قد طلب الحصول على خدمات البرتغالي جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد.

يأتي هذا بعدما أمن النادي عدة ملايين من اليوروهات بعد رحيل إيلاش موريبا وإيمرسون عن صفوفه.

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10:05

خاص | ريال مدريد في محادثات لضم كامافينجا

علم جول أن ريال مدريد دخل مفاوضات جادة مع رين الفرنسي في الساعات الأخيرة لضم اللاعب إدواردو كامافينجا لصفوف.

الفريقين تقدما للغاية في المفاوضات ومن المفترض أن تحسم الصفقة بشكل رسمي في الساعات المقبلة مقابل حوالي 30 مليون يورو.

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10:00

ريال مدريد يراوغ باريس سان جيرمان

ذكرت مصادر عديدة أن ريال مدريد يراوغ فيما يتعلق إنهاء اهتمامه ومفاوضات ضم كيليان مبابي لصفوفه هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكر محمد الكعبي، أحد أول من تحدثوا عن انتقال ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان.

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