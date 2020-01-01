خيتافي في طريقه لخطف لاعب برشلونة من تشيلسي

أقنع هذا الموسم، فهل يفعلها خيتافي..

سيقوم خيتافي بتفعيل خيار شراء لاعبه مارك كوكوريلا من ناديه الأصلي برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر به مع النادي المدريدي هذا الموسم.

وكان كوكوريلا قد انضم إلى خيتافي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام من برشلونة، ويتواجد في بنده خيار شراء نظير 6 ملايين يورو سيُفعّل قريبًا.

وبحسب ما جاء في تقارير من الصحف الإسبانية، فإن برشلونة لم يضع في عقد الإعارة الحالي بندًا يسمح له بإعادة شراء اللاعب إذا اشتراه خيتافي، عكس ما فعل خلال إعارة كوكوريلا إلى إيبار.

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في صيف 2018 أُرسِل صاحب الـ21 عامًا إلى إيبار على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء أيضًا، وقد قام إيبار بشرائه، قبل أن يسترده برشلونة لوجود بند إعادة الشراء بقيمة 4 مليون يورو للبلوجرانا.

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أما إذا أقدم خيتافي على خطوة الشراء، فلن يوجد للبرسا حق في إعادة اللاعب إلى الكامب نو من جديد، فقط سيكون له حق 40% من قيمة بيعه في المستقبل إلى أي نادٍ آخر.

كوكوريلا هو محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسهم تشيلسي، الذي يسعى جليًا إلى دعم مركز الظهير الأيسر في ظل أنباء تؤكد رحيل الثنائي ماركوس ألونسو وإيمرسون في الصيف المقبل.

شراء خيتافي للشاب الإسباني لن تعني انتهاء آماله في الرحيل في الصيف، فرغم تمسك النادي به في ظل ما يقدمه من عطاءات مميزة، لكن قد يتم بيعه حال وصول عرض بقيمة مرتفعة لشرائه.

يذكر أن كوكوريلا قد شارك هذا الموسم رفقة كتيبة خوسيه بوردالاس في 34 مباراة بمختلف البطولات، وسجل هدفًا وحيدًا مع صناعته لخمسة آخرين جميعهم في الليجا.