خليفة أسطورة | الثنيان والتائب .. الرحالة الذي يعشقه الجميع!

هل اختيار الثنيان للتائب كان صائبًا؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الثانية عشر، وقع اختيارنا على يوسف الثنيان أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية، والذي اختار من قبل الليبي طارق التائب ليكون خليفته في نادي الهلال، وذلك قبل أن يختار سالم الدوسري ليكون خليفته..

يوسف الثنيان الفيلسوف الفنان

وصفه ماجد عبد الله مهاجم نادي النصر، بأنه لاعب أسطوري ولن يأتي لاعب يمتلك نفس مهاراته إلا إذا كان خارقًا، يوسف الثنيان الأسطورة الخالدة في تاريخ الهلال والكرة السعودية..

الثنيان المُلقب بالفيلسوف، بدأ مسيرته مع نادي الهلال عام 1981 في صفوف الناشئين، ثم الشباب عام 1983، وبعدما قدم مستوى مميز وأثبت أنه يمتلك قدرات كبيرة، تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1984.

السبب في تصعيد الثنيان إلى الفريق الأول كان قيادته لفريق الشباب بالهلال، للتتويج ببطولة المملكة لدرجة الشباب، بعد أن سجل هدف انتصار الزعيم على الاتحاد، في أول موسم له مع الشباب، ليتم اتخاذ قرارًا بتصعيده.

حقق الثنيان مع الهلال 24 لقبًا، أبرزهم 7 بطولات دوري سعودي وكأس الملك السعودي مرتين، وكأس ولي العهد مرتين، وكأس الاتحاد السعودي 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين وكأس الكؤوس الآسيوية مرة وكأس السوبر الآسيوي مرة، وغيرها من البطولات.وأما عن المنتخب، فحقق الثنيان كأس آسيا مرتين عامي 1988 و1996، وبطولة كأس العرب مرة واحدة عام 1998، بالإضافة للتأهل إلى كأس العالم 1998.

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سجل الثنيان مع الهلال 228 هدفًا في مسيرته، بينما مع المنتخب السعودي لعب 80 مباراة وسجل 20 هدفًا، أولها كان في مرمى ويلز في مباراة ودية، وآخرها في مرمى البحرين عام 1998 في بطولة كأس الخليج.

وبعد مسيرة طويلة، قرر الثنيان اعتزال كرة القدم منتصف عام 2002-2003 مضطرًا، بسبب مرض والدته وحرصه على السفر معها للخارج من أجل تلقي العلاج.

وخلال تصريحات سابقة، وقبل بروز النجم سالم الدوسري، اختار الثنيان الليبي طارق التائب ليكون خليفته في نادي الهلال والملاعب. اطلع على التصريحات من هنا

البرنس طارق التائب

فرض النجم الليبي نفسه واحدًا من أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا في تاريخ نادي الهلال، حيث أطلقت عليه الجماهير الكثير من الألقاب، أبرزها البرنس والمايسترو وقيثارة الكرة العربية وغيرها، ولكن الاسم الذي يفضله هو طارق كيجان.

موهبة التائب بدأت في الشوارع والساحات العامة في ليبيا منذ الصغر، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف النادي الأهلي الليبي، وهو واحد من أفضل الأندية وأكثرها جماهيرية، حيث لاقى طارق تشجيع كبير من والده له وأصدقائه أيضًا.

ولكن توجه طارق التائب للعب في أوروبا مع فريق بيرامار البرتغالي، الذي لعب في صفوفه فترة قصيرة، ثم عاد للدوريات العربية من بوابة الصفاقسي، ليقدم مستوى لفت الأنظار به، وقاد الفريق لتحقيق بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وبعدها انتقل طارق إلى نادي النجم الساحلي الذي لم يقدم معه الإضافة، حيث تسببت المشاكل بينه وبين مدربه والجماهير، في تواجده على مقاعد البدلاء، ليرحل سريعًا، وينتقل بعدها إلى النصر الإماراتي لفترة قصيرة ليعود إلى تونس مرة أخرى من بوابة النادي الإفريقي.

وقاد التائب فريق الإفريقي إلى نهائي البطولة العربية التي أقيمت في جدة، قبل خسارة المباراة النهائية على يد الأهلي السعودي، وهي البطولة التي حصل فيها على لقب أفضل لاعب، ليعود مرة أخرى إلى الصفاقسي.

كيجان نجح في قيادة الصفاقسي لتحقيق بطولة دوري أبطال العرب 2005 بعد التفوق على الكثير من الأندية العربية الكبيرة، أبرزها الترجي والنجم الساحلي التونسيان، والأهلي والزمالك المصريان، بجانب الاتحاد والأهلي والهلال السعوديين.

وبعدها تلقى طارق التائب الكثير من العروض العربية، أبرزها من الأهلي والزمالك المصريان، بالإضافة إلى الهلال والاتحاد والأهلي بالسعودية، ولكنه فضّل الانتقال إلى الدوري التركي من بوابة نادي غازي عنتاب.

وبعد تجربة لم تدم طويلًا، انتقل طارق التائب إلى صفوف نادي الهلال السعودي، الذي قدم معه أفضل مستوياته، ليصبح معشوقًا لجماهيره حتى الآن.

وقاد التائب الهلال لتحقيق الدوري السعودي للمحترفين مرتين، بجانب كأس ولي العهد السعودي مرتين، وذلك بمستوى أبهر به الجميع، وجعل الجماهير الزرقاء مازالت تتغنى بمهاراته التي قدمها مع الزعيم.

طارق التائب يتلاعب بدفاع منتخب الأرجنتين 😲💥



ويحرز هدف ولا أروع ⚽️😍pic.twitter.com/k2ADc1SxpV — GOAL Arabia (@GoalAR) April 30, 2020

وأما عن المنتخب الليبي، فكان التائب أخطر لاعبيه، حيث كان الجميع يخشى مواجهة المنتخب الليبي المزعج، لما يمتلكه من نجوم على رأسها البرنس طارق.

ورغم ذلك، لم يتمكن التائب من تحقيق أي بطولة مع ليبيا، حيث كان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثالث بالدورة العربية عام 1998 والمركز الثاني في نفس البطولة عام 2007.

وتم اختيار التائب ضمن أفضل 10 لاعبين في قارة إفريقيا عامي 2003 و 2004، كما حصل على جائزة أفضل لاعب عربي عام 2004 من مجلس "سوبر" الإماراتية.

بعد مسيرته مع الهلال انتقل للعديد من الأندية، أبرزها الشباب السعودي والأهلي طرابلس الليبي، والمقاصة المصري والسويق العماني ومعيذر القطري.

واعتزل طارق التائب كرة القدم بشكل نهائي عام 2016، بعد انتهاء مسيرته في الملاعب، وكان قد وقع على اتفاقية مع الأهلي المصري والهلال السعودي، لإقامة مباراة اعتزاله، ولكن جائحة كورونا أجلت هذا الحدث.

الثنيان أصاب في اختيار التائب كخليفة له في الملاعب، بعد ما قدمه مع نادي الهلال، ولكنه لم يستمر طويلًا في صفوف الزعيم حيث تنقل من فريق لآخر ليجعل النجم الليبي "رحالة" بين الأندية.

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