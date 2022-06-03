خليفة أسطورة | محمد نور وسامي النجعي .. زئبق جديد بالسعودية!

سامي النجعي امتداد لأسطورة محمد نور

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُعلن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

بالحلقة الثامنة، وقع اختيارنا على أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية محمد نور، والذي اختارت الجماهير سامي النجعي لاعب النصر الحالي ليكون خليفة له في الملاعب، بجانب أن النجعي أكد على أن نور يعد هو مثله الأعلى..

الزئبق محمد نور

عندما كبر نور وجد نفسه وسط أشقائه يقومون بمساعدة والدهم في موسم الحج لأهل مكة، حيث كان يمتلك مطعمًا في منطقة عرفة، وكان يقوم بتوزيع الوجبات على الحجاج وقتها، لكي يحصل على المكافأة التي كان والده يمنحها له ولأشقائه.

في البداية كان يلعب محمد نور في مركز حراسة المرمى، كما كان يفعل شقيقه الأكبر، ولكن مع الوقت بدأ في لعب كرة القدم، وقاد فريقه لتحقيق بطولة في الحارة التي كان يسكن فيها.

وقتها شقيقه آدم شاهده وهو يلعب، وبدأ يسأل زملائه عن موهبته، وفي نفس الوقت الطفل محمد كان يعشق نادي الاتحاد، حيث كان يتواجد دائمًا في المدرجات.

الطفل محمد نور تمنى وقتها أن يكون لاعبًا في فريق الاتحاد، وبدأ يحلم بأن الجماهير تصفق له، وهو ما حققه بالفعل في وقت لم يكن يتخيل أنه يحدث سريعًا.

شهد عام 1416 هجريًا/ 1995 ميلاديًا، انضمام محمد نور إلى الاتحاد، ليلعب ضمن صفوف الناشئين تحت قيادة المدرب محفوظ حافظ، الذي كان مؤمنًا بقدراته وموهبته الكبيرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعد موسم واحد فقط، تحت قيادة المدرب ديمتري الذي راهن عليه.

محمد نور لا يتوقف أبدًا عن دعم الاتحاد👏💛pic.twitter.com/uAWs1a0MKm — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) April 13, 2020

مستوى مبهر قدمه نور مع الاتحاد في الموسم الأول له، لينتصر على من رفضوه داخل الاتحاد، ليصبح اللاعب الأول والأهم داخل صفوف العميد.

وكان أول ظهور لنور رفقة الفريق الأول في مباراة ضد نادي الاتحاد، وذلك في احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس الخطوط الجوية السعودية، وقال عن تلك المواجهة: "كنت ألعب وأتفرج على يوسف الثنيان نجم الهلال طوال المباراة".

حقق محمد نور العديد من الإنجازات مع الاتحاد، أبرزها لقب الدوري السعودي 7 مرات، وكأس ولي العهد 3 مرات، وكأس الاتحاد السعودي مرتين، ولقب دوري أبطال العرب مرة واحدة، وكأس الخليج للأندية مرة، وكأس السوبر المصري السعودي مرتين.

وعلى المستوى الآسيوي، حقق نور لقبي دوري أبطال آسيا موسمين متتاليين عامي 2004 و 2005، حيث تم اختياره أفضل لاعب في نهائي الثانية، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه.

الزئبقي حقق لقب دوري أبطال آسيا مرتين مع الاتحاد، وكأس الكؤوس الآسيوية مرة، ليصنع تاريخًا كبيرًا مع العميد، لن يمحى من ذاكرة كل اتحادي ومحب للأسطورة محمد نور.

لعب نور في صفوف النصر موسم واحد عام 2013، حيث حقق لقب الدوري السعودي، وأيضًا كأس ولي العهد، ليعود مرة أخرى إلى الاتحاد بيته الأول والأخير.

انضم نور إلى صفوف المنتخب السعودي الأول عام 1999، تحت قيادة المدرب ميلان ماتشالا، حيث تم ضمه في كأس القارات بالمكسيك، ولعب أول مبارياته أمام البرازيل، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

حسين عبدالغني 🗣️



💬"محمد نور قدم كل شيء للكرة السعودية والمشاركة معه واجب ".pic.twitter.com/PnraqlEIUs — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) February 26, 2021

شارك محمد نور مع المنتخب السعودي في كأس الخليج التي أقيمت في الرياض، وتوج بها رفقة الأخضر، ثم شارك في كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا واليابان، وقدم أداءً رائعًا.

مشاركته الثانية في كأس العالم كانت عام 2006 في ألمانيا، ولن ينسى أحد المستوى المميز الذي ظهر عليه في مباراة إسبانيا، رغم خروج المنتخب السعودي المبكر.

نور الاتحاد حقق العديد من البطولات مع المنتخب السعودي، خلال الفترة من 1999 إلى 2006، أحرز خلالها 11 هدفًا، وحقق 3 بطولات آسيوية كبيرة.

وبعد تلك المسيرة التاريخية، لم يخرج نور من الباب الكبير، حيث أجبر على الاعتزال بعد قضية إيقافه لمدة 4 سنوات عام 2016 من جانب لجنة الاستئناف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات.

سامي النجعي .. خليفة الزئبق

عندما كان لاعبًا في صفوف ناشئي نادي النصر، كان يتدرب سامي النجعي ويرى أمامه محمد نور، الذي كان النجم الأول في الكرة السعودية وقتها.

تعلق النجعي بنور وطريقه لعبه، وهو الأمر الذي أثر عليه إيجابيًا داخل الملعب، وذلك على المستوى الفني أو حتى الأخلاقي.

أبدى سامي النجعي إعجابه الشديد بمستوى نور وقتها، وأيضًا شخصيته والأدوار التي يقوم بها رفقة نادي النصر في الوقت القصير الذي قضاه داخل جدرانه.

النجعي تألق رفقة النصر، ولكن تمت إعارته إلى نادي القادسية ثم ضمك، ليتألق في الملاعب السعودية ويعود مجددًا إلى نادي النصر فريقه الأصلي ليبدأ في التألق معه. ويبدو أن النجعي تأثر بالأسطورة محمد نور بشكل كبير، حتى طريقة لعبه تشبهه بشكل كبير جدًا، وهو الأمر الذي كان حافزًا له ليواصل التألق رفقة العالمي.

وكشف سامي خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج صدى الملاعب، عن أن مثله الأعلى في الملاعب السعودية هو محمد نور، نظرًا لموهبته الكبيرة وأيضًا شخصيته وأدواره القيادية.

وفرض نفسه النجعي لينضم إلى صفوف المنتخب السعودي تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يعتمد عليه بشكل كبير في العديد من المباريات المهمة.

وهناك الكثير من قام بتشبيه سامي النجعي بمحمد نور، أبرزهم حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، الذي قال خلال برنامج كورة: "سامي النجعي يستحق أن يكون محمد نور".

بلا شك سامي النجعي صاحب الـ25 عامًا، يمتلك مستويات مميزة للغاية، ولكن ينقصه فقط التطور، يحتاج إلى الاستمرار على تقديم أفضل ما لديه والالتزام داخل وخارج الملعب، لكي نرى محمد نور جديد.

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