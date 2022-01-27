خطة بالميراس لتحصين "نيمار الجديد" تصدم ريال مدريد وبرشلونة!

يدرس نادي بالميراس البرازيلي تحصين نجمه الشاب إندريك فيليبي بتضمين شرط جزائي ضخم في أول عقد احترافي له.

إندريك، 15 عامًا، يجذب أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بعد أداءه الرائع في بطولة كوبينا دي ساو باولو، أهم بطولة للناشئين في البرازيلي.

وفي 21 يوليو المقبل، عندما يبلغ إندريك 16 عامًا، يشير كل شيء إلى أن المهاجم الشاب سيوقع عقده الأول كلاعب محترف مع بالميراس، والذي يلعب في صفوف ناشئيه منذ 2017.

كيف يحصن بالميراس إندريك؟

صحيفة "لانس" البرازيلية تؤكد أن بالميراس لا يود أن يخسر أهم موهبة واعدة في البلاد حاليًا بقيمة منخفضة.

وتشير المفاوضات بين بالميراس وومثلي إندريك إلى أن العقد الجديد سيتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.

ويأمل بالميراس بهذه القيمة إبعاد الأندية الأوروبية عن إندريك لعدة سنوات، خاصة وأن الأندية الكبرى في أوروبا لن تخاطر بدفع مثل هذا المبلغ الضخم في لاعب من أمريكا الجنوبية يتحسس طريقه في الملاعب مهما كانت موهبته.

ما هي الأندية المهتمة بضم إندريك؟

يتنافس ريال مدريد مع برشلونة على خدمات إندريك، حيث يعد كبيرا الكرة الإسبانية من أكبر المهتمين بخدمات نجم بالميراس.

ويتقدم ريال مدريد على برشلونة كثيرًا في سباق التعاقد مع إندريك، خاصة وأن البرازيلي الشاب نشر صورًا سابقة له وهو يرتدي قميص النادي الملكي.

وبالإضافة إلى الصراع الإسباني على ضم البرازيلي الشاب، نجد أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يأمل أن يفوز بخدماته، بالنظر إلى حبه الكبير للبرتغالي كريستيانو رونالدو كما كشف والده.

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