ريال مدريد لا يزال في قلبه.. هنري يُداعب راموس “العاشق" للأبيض

داعب الأسطورة تييري هنري نجم باريس سان جيرمان، سيرخيو راموس، وذكره بأنه لا يزال ينتمي لريال مدريد رغم انضمامه للنادي الفرنسي.

أتت المداعبة بعد مباراة باريس أمام ريمس، والتي شهدت إحراز راموس لهدفه الأول بقميص النادي الفرنسي، بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق العاصمي برباعية نظيفة.

هنري في مقابلة تلفزيونية مع راموس قال له "ما زلت تبدو جيدًا باللون الأبيض" في إشارة إلى ارتداء النجم الأندلسي وقتها لمعطف أبيض.

رد راموس على ذلك بالإشارة لعشقه لريال مدريد، فقال "لقد غيّرت النوادي ولكن لا يزال لديّ نفس اللون".

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وأتم صاحب الـ35 عامًا حديثه عن عشق ريال مدريد بقوله "أعتقد أن اللون الأبيض يناسبني جيدًا".

راموس انضم إلى باريس سان جيرمان مجانًا في الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد وتعثر مفاوضات التجديد.

الهدف الحالي لراموس هو التواجد رفقة منتخب إسبانيا في مونديال 2022، بعد استبعاده من اليورو الماضي لقلة مشاركته.