خاص| مبابي يبحث عن منزل في مدريد!

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يبحث عن منزل جديد له في العاصمة الإسبانية مدريد!

بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في البحث عن منزل جديد له في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره المقربة من اللاعب، حيث طلب النجم الفرنسي من عدد من أقرب الأشخاص له البحث عن محل إقامة جديد في العاصمة الإسبانية.

لماذا يبحث مبابي عن منزل جديد؟

ويقيم مبابي في الوقت الحالي في العاصمة الفرنسي باريس، بالقرب من ملعب بارك دي برينس حيث يلعب لصالح فريق العاصمة الفرنسي باريس سان جيرمان.

وغير معروف بعد إذا ما كان بحث مبابي عن ملكية جديدة في إسبانيا هو بحث مرتبط بأخبار انتقاله لريال مدريد أم مجرد بحث عن ملكية جديدة للنجم الشاب.

متى ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان؟

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لمبابي في باريس سان جيرمان وأخرى قد ذكرت أن القادم سيكون الأخير، حيث سيرحل بعد نهاية عقده مجانًا لريال مدريد.

وينتهي التعاقد الحالي للنجم الشاب مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2021-2022 مما يعني أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق دون العودة لباريس سان جيرمان في يناير المقبل.

هل يقدر ريال مدريد على تكاليف شراء مبابي؟

تقارير عديدة أكدت أن شراء مبابي في الصيف المقبل وفي ظل الظروف الراهنة سيكون شبه مستحيل، فالصفقة لن تكون بأقل من 150 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه وبعد الإعلان عن بطولة دوري السوبر الأوروبي تغيرت كل الحسابات، وأصبح المستحيل ممكنًا، وربما نشاهده يتحقق خلال أسابيع!

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان يستهدف الحصول على خدمات كيليان مبابي منذ 2017 قبل أن ينضم لصفوف باريس سان جيرمان، عندما كان لاعبًا في موناكو.