بيريز يحسم أمر عودة رونالدو إلى ريال مدريد ويؤكد: مستعد للتنازل عن الرئاسة للابورتا

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن راموس ورونالدو وزيدان..

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني إن سيرخيو راموس غيّر موقفه هذا العام، مؤكدًا أن زيدان أفضل مدرب للملكي على الإطلاق وأنه يحب كريستيانو رونالدو كثيرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز مع الإعلامي جوسيب بيدرول، أبرز ما جاء فيها كان حول دوري السوبر الأوروبي بالطبع الذي حظي على الجزء الأكبر من الحوار.

وقال بيريز: "كريستيانو لن يعود إلى ريال مدريد، لم يعد الأمر منطقيًا، أنا أحبه كثيرًا وقد قدم لنا الكثير في السنوات التي قضاها هنا معنا، ولكن الأمر لم يعد منطقيًا".

وأضاف: "لقد خسرنا الكثير من الأموال هنا في ريال مدريد، وكرة القدم في حالة سيئة، الجميع يعرف ذلك، لذلك كل الرغبات التي نريدها لا يمكن أن تتحقق في الوقت الحالي بخصوص الإنفاق".

وأردف: "سيرخيو راموس كان موافقًا على تخفيض راتبه بنسبة 10% خلال الموسم الماضي، ولكنه في هذا العام غيّر رأيه، لا أعرف ما السبب وراء ذلك".

وأكمل: "زين الدين زيدان؟ هو مدرب رائع بكل تأكيد وحقق الكثير من النجاحات، ليس ذلك فقط، بل إنه أفضل مدرب حظينا به على الإطلاق، لديه عقد معنا وهو مستمر ولم ينتهِ بعد".

وتابع: "مورينيو؟ لقد استمر معنا لمدة 3 سنوات ودفعنا إلى الأمام، لن ننسى أبدًا ذلك الجين الذي وضعه هنا وقادنا إلى الفوز، هو مدرب كبير بكل تأكيد".

وحول مبابي قال: "الجماهير يطلبون مني دائمًا التعاقد مع مبابي، وأخبرهم بأن يتحلوا بالهدوء بخصوص ذلك، ولكن هذا أمر جيد، ريال مدريد يجب أن يتغير أيضًا، لقد فزنا بالكثير ويجب علينا استعادة بريقنا".

وأخيرًا بخصوص رئاسة رابطة دوري السوبر الأوروبي قال: "يمكنني التنازل عن الرئاسة لجوان لابورتا بداية من الغد، لكنه تم اختياريرئيسًا لتلك المسابقة بناء على خبرتي لأكثر من 20 عامًا في مجال الرياضة".

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يذكر أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز في وضع اقتصادي ليس بالجيد، ويريدون من أجل ذلك أن يمضون قدمًا في دوري السوبر الأوروبي.