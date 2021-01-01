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محدث | دوري السوبرليج .. آخر أخبار البطولة وكل ما تريد معرفته عن الصراع بين الأندية والاتحادات

حرب ضروس بين كل الأطراف

محدث
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Super League blog Liverpool Real Madrid Andrea Agnelli
Getty/Goal composite

سولشاير يرفض التعليق

2021-04-19T12:32:23Z

مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير رفض التعليق في الوقت الراهن على السوبرليج رغم أن ناديه أحد المؤسسين، وقال إنه سينتظر لاتضاح الصورة بشكل أكبر، وذلك في حديثه مع الإعلام.

جمهور تشيلسي يحتج

2021-04-19T12:01:20Z

بحسب مراسل جول في لندن، جمهور تشيلسي سيقوم بالاحتجاج أمام "ستامفورد بريدج" على قرار النادي المشاركة في السوبرليج.

اجتماع بين أندية إسبانيا وإيطاليا لمناقشة مستقبل المشاركين في السوبرليج

2021-04-19T11:47:15Z

حسب فابريزيو رومانو، فإن أندية الدوري الإسباني والإيطالي سيجتمعون لمناقشة وضع المشاركين في السوبر ليج.

أندية إيطاليا ستجتمع اليوم فيما من المقرر أن تتواجد أندية إسبانيا الخميس المقبل

أوزيل يشجب القرار

2021-04-19T11:19:07Z

رئيس بورتو يرفض المشاركة

2021-04-19T11:17:13Z

رئيس النادي البرتغالي أصدر بياناً أكد عدم مشاركة فريقه في السوبرليج وتمسكه بدوري الأبطال لسنوات وسنوات قادمة على حد تعبيره، وفسر قراره بأن البطولة الجديدة ضد القانون.

روابط الأندية الأوروبية ترفض النظام الجديد لدوري الأبطال

2021-04-19T10:57:26Z

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الكشف عن الشكل الجديد لدوري الأبطال

2021-04-19T10:56:08Z

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سوبرليج نسائي أيضاً

2021-04-19T10:55:40Z

بحسب التقارير والبيان الرسمي، سيتم الإعلان قريباً عن سوبرليج نسائي أيضاً لصفوة أندية القارة.

أنباء عن انطلاق المنافسات الموسم المقبل مباشرة

2021-04-19T10:39:10Z

بحسب تقارير إنجليزية وإسبانية، ستنطلق بطولة السوبرليج الموسم المقبل مباشرة، ولن يتم الانتظار ل2022 كما أُعلن في توقيت سابق.

البيانات تتوالى من المؤسسين

2021-04-19T10:38:18Z

نشر معظم الأندية المؤسسة بيانات على صفحتها الرئيسية أعلنوا فيه تأسيس البطولة وعددوا الأسباب المختلفة وراء القرار المتخذ من الأندية المشاركة.

ليجانيس يسخر ويرفض المشاركة

2021-04-19T10:31:40Z

بودولسكي يهاجم بعنف

2021-04-19T10:29:49Z

المؤسسون ينسحبون من رابطة الأندية الأوروبية

2021-04-19T10:28:23Z

إنتر، ميلان، مانشستر يونايتد، آرسنال، وعديد الأندية المؤسسة للسوبرليج انسحبت هذا الصباح من رابطة الأندية الأوروبية

لوجانو السويسري يطلب المشاركة

2021-04-19T10:26:45Z

النادي السويسري الصغير نشر بياناً طالب فيه المؤسسين بإعطاء الفرصة له بالمشاركة معهم رغم معاناته المادية

صحف أوروبا تهاجم بشدة السوبرليج

2021-04-19T10:26:13Z

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أنباء عن إقالة جوزيه مورينيو بسبب السوبرليج

2021-04-19T10:25:53Z

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حكومة إنجلترا وفرنسا يشجبان القرار

2021-04-19T10:25:06Z

بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وإيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أصدرا بيانات لشجب فكرة السوبرليج ومساندة الاتحادات المحلية للعبة ضدها.

ثلاثة أندية إيطالية تطالب باستبعاد المشاركين في السوبرليج

2021-04-19T10:24:20Z

"ريبوبليكا" ذكرت أن أندية فيرونا، أتالانتا، وكالياري طالبوا باستبعاد الثلاثي المؤسس للسوبرليج الإيطالي إنتر وميلان ويوفنتوس من السيري آ.

كبار ألمانيا يرفضون السوبرليج

2021-04-19T10:22:10Z

أصدر بوروسيا دورتموند بياناً أكد فيه رفضه فكرة السوبرليج والمشاركة فيها، وأكد يواخيم فاتسكه، مدير النادي، في البيان أن ناديه يتشارك مع بايرن ميونخ في رفض الفكرة.

لايبزيج هو الآخر بحسب "سكاي" رفض المشاركة في المسابقة المؤسسة من قبار الكارة.

الليجا ترد ببيان رسمي

2021-04-19T10:21:06Z

رابطة الدوري الإسباني أصدرت بياناً رسمياً أدانت فيه إنشاء السوبرليج والتأثير السلبي الذي سيكون له على كرة القدم.

بيتيس يسخر ويعتبر نفسه في دوري الأبطال الموسم المقبل

2021-04-19T10:20:57Z

بيان فلورنتينو بيريز الرسمي

2021-04-19T10:19:42Z

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فيرجسون يصف السوبرليج بنهاية الكرة

2021-04-19T10:19:14Z

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نيفيل يقترح خصم نقاط من المشاركين

2021-04-19T10:18:51Z

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إنجلترا تهدد بالاستبعاد للمشاركين

2021-04-19T10:18:06Z

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ما هي مسابقة السوبرليج؟

2021-04-19T10:17:08Z

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