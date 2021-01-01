محدث | دوري السوبرليج .. آخر أخبار البطولة وكل ما تريد معرفته عن الصراع بين الأندية والاتحادات

سولشاير يرفض التعليق
جمهور تشيلسي يحتج
اجتماع بين أندية إسبانيا وإيطاليا لمناقشة مستقبل المشاركين في السوبرليج
حسب فابريزيو رومانو، فإن أندية الدوري الإسباني والإيطالي سيجتمعون لمناقشة وضع المشاركين في السوبر ليج.
أندية إيطاليا ستجتمع اليوم فيما من المقرر أن تتواجد أندية إسبانيا الخميس المقبل
أوزيل يشجب القرار
Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽💔— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021
رئيس بورتو يرفض المشاركة
روابط الأندية الأوروبية ترفض النظام الجديد لدوري الأبطال
الكشف عن الشكل الجديد لدوري الأبطال
سوبرليج نسائي أيضاً
أنباء عن انطلاق المنافسات الموسم المقبل مباشرة
البيانات تتوالى من المؤسسين
ليجانيس يسخر ويرفض المشاركة
📃COMUNICADO OFICIAL I El C.D. Leganés rechaza participar en la Superliga.— C.D. Leganés (@CDLeganes) April 18, 2021
Por favor. No insistan. Mañana tenemos un partido muy importante #LeganésPonferradina Gracias. pic.twitter.com/JBrbBYmokA
بودولسكي يهاجم بعنف
Today I wake up to crazy news! 😡 An insult to my belief: football is happiness, freedom, passion, fans and is for everyone. This project is disgusting, not fair and I’m disappointed to see clubs I represented involved. Fight against this! 💪🏻❤️⚽️ #StopTheSuperLeague— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 19, 2021
المؤسسون ينسحبون من رابطة الأندية الأوروبية
لوجانو السويسري يطلب المشاركة
صحف أوروبا تهاجم بشدة السوبرليج
أنباء عن إقالة جوزيه مورينيو بسبب السوبرليج
حكومة إنجلترا وفرنسا يشجبان القرار
ثلاثة أندية إيطالية تطالب باستبعاد المشاركين في السوبرليج
كبار ألمانيا يرفضون السوبرليج
أصدر بوروسيا دورتموند بياناً أكد فيه رفضه فكرة السوبرليج والمشاركة فيها، وأكد يواخيم فاتسكه، مدير النادي، في البيان أن ناديه يتشارك مع بايرن ميونخ في رفض الفكرة.
لايبزيج هو الآخر بحسب "سكاي" رفض المشاركة في المسابقة المؤسسة من قبار الكارة.
الليجا ترد ببيان رسمي
بيتيس يسخر ويعتبر نفسه في دوري الأبطال الموسم المقبل
🚨 El @RealBetis elimina de su web a los tres equipos que participarán en la Superliga— El Larguero (@ellarguero) April 19, 2021
😯 Modifica la clasificación de @Laliga y suben hasta el tercer puesto pic.twitter.com/qeBQZYK8VB