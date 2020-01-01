حوار خاص | سيدورف: على ميسي تحمل عواقب تصريحاته، ونيمار أخطأ بترك برشلونة!

كلارنس سيدورف أسطورة ميلان ونجم ريال مدريد المعتزل يعلق على تصريحات ميسي الأخيرة وتصرفاته، واستمرار نيمار في باريس سان جيرمان.

علق كلارنس سيدورف أسطورة ميلان ونجم ريال مدريد ومنتخب هولندا المعتزل على تصريحات ليونيل ميسي قائد برشلونة وتصرفاته الأخيرة.

جاء هذا في حوار خاص لسيدورف مع جول.كوم، تم إجراؤه بفندق روزوود في جزيرة المارية بأبوظبي في الإمارات وتحدث خلاله عن عدة أمور من ضمنها مشوار نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان وتولي رونالد كومان لتدريب برشلونة.

كذلك تحدث عن كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وغيرهم، كل ذلك يأتيكم تباعًا في الحوار الذي سيتم نشره على ثلاثة أجزاء، إليكم الجزء الثاني منه:

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أنت تعرف رونالد كومان جيدًا، هل تعتقد أنه قادر على النجاح في برشلونة؟ هل يمكنه التعامل مع الأمر؟ لقد كان وضعًا صعبًا للغاية بالنسبة له، ذلك المتعلق بميسي. فهل يستطيع التعامل مع كل هذا الضغط؟ برشلونة ليس في أفضل أحواله حاليًا، فما رأيك؟

أعتقد أنهم قاموا بخيار جيد بالتعاقد مع كومان. إنه يملك الخبرة وهو أسطورة النادي، ذلك من شأنه أن يجلب بعض السلام والثقة للقيام بعمله. أعتقد أنه سيكون قادرًا على التصالح مع ميسي وإعادته إلى الانسجام مع الجميع. أعتقد أنه مستعد لاتخاذ بعض الخيارات سواءً بحاجته لاختيار بعض اللاعبين للمغادرة أو لمنح فرص جديدة ولعب بطريقة مختلفة أيضًا. أتذكر بعد جوارديولا عندما جاء لويس إنريكي، انتقل من طريقة تيكي تاكا الشهيرة إلى اللعب الرأسي، بشكل مباشر أكثر.

تلك التغييرات مهمة للاعبين في بعض الأحيان، لأنه بخلاف ذلك تصبح طيارًا آليًا! فأنت لا تريد أن تكون هكذا، لأنه حتى برشلونة في تلك المرحلة في أوقات معينة كان عالقًا. كانوا يتمتعون بقدر كبير من الدقة ولكنهم يخسرون المباريات. 80% (الاستحواذ) لكنهم يخسرون المباراة أو لا يفوزون بها، ثم غيّر لويس إنريكي ذلك، ولم يكن الأمر سهلًا: لقد أتيت إلى حيث ينجحون وقد نجحت ولكنك ما زلت تغير شيئًا مع نفس اللاعبين.

أعتقد أن كومان سيكون قادرًا على فعل شيء مشابه. أعتقد أنه أظهر ذلك عندما كان في هولندا، أتذكر أن ذلك كان في فترة أياكس، حيث كان براجماتيًا للغاية: نحتاج إلى أن نكون في نظام مختلف ليس كما يتوقع الجميع. لذا، نعم، أنا واثق لأنني أرغب في رؤية الدوري تنافسيًا وإذا كان برشلونة منافسًا، أعتقد فإنه حتى بالنسبة لمدريد فهو أفضل أيضًا، لأن ذلك يجعلهم يضعون مزيدًا من الضغوطات على أنفسهم أيضًا.

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نحن كعشاق كرة القدم نريد أن نرى أفضل الفرق تتنافس دائمًا، وهذا يجعل الدوري مثيرًا للاهتمام. لا أقصد التقليل من أتلتيكو مدريد الذي سيكون بالتأكيد منافسًا كالمعتاد، أيضًا كان إشبيلية رائعًا في السنوات الأخيرة ومن يدري متى يأتي ويكون جزءًا من المنافسة! ولكن كما ذكرت، من الجيد أن ترى أسطورة نادٍ على مقاعد البدلاء مثل كومان.

بالحديث عن كيف تكون صارخًا في كرة القدم، فقد أجرى ميسي حوارًا مع موقع جول وقال كل هذه الأشياء التي كان يدين بها برشلونة والرئيس. كيف كانت ردة فعلك على ذلك؟

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لا أحكم عمومًا على أي شيء عندما أقرأه، لأننا لا نعرف أبدًا الأسباب التي تجعل شخصًا ما يقول أشياء معينة، فأين تمكن (هذه الأقاويل) خلف الكواليس؟ لقد أمضيت ما يكفي في المجال لتفادي مجرد الاكتفاء بالذهاب والحكم على مقابلات اللاعبين أو أي شخص آخر.

ما أعتقده هو أن ميسي استحق بمكانته هذه، وإذا شعر برغبة في التعبير عن نفسه بالطريقة التي فعلها، فإنه يعرف العواقب في النهاية ومستعد لتحملها. من يدري؟ إنها طريقة لتحفيز نفسه أيضًا، فأحيانًا تتحدث علانية ثم تعرف أنك بحاجة لأن تؤدي كي تكون على حق، يمكن أن يكون تكتيكًا… لا أعرف!

في واحدة من مقابلاتك السابقة انتقدت رحيل نيمار (عن برشلونة). كيف ترى الأمر في الوقت الحالي، هل لا تزال ترى الأمر كقرار خاطئ؟ أم أنه تحسن في باريس سان جيرمان؟

لا، أعتقد أن نيمار لم يكن عليه أن ينضم لباريس سان جيرمان .

لا أزال أعتقد أنه وجد مكانه في برشلونة، وأن تلك التركيبة في ذلك الوقت كانت فعالة، ولا أزال أعتقد ذلك رغم أنه ليس هناك، لكنني أتمنى له كل التوفيق مع باريس سان جيرمان، كادوا أن يفعلوها في النهائي (دوري أبطال أوروبا) الموسم الماضي، وهو قدم مستويات طيبة طوال الموسم.

بكل تأكيد يمكنه تحقيق أي شيء في أي مكان، لكن كان لدي شعورًا أن برشلونة هو الفريق الأفضل بالنسبة له على المستوى البعيد، هذا كان مجرد شعور، لكن بكل وضوح أنا لا أعرف ما الذي يدور خلف الكواليس، ربما لم يكن سعيدًا، لا أعرف..

أصعب خصم بالنسبة لك؟

سأقول إنه [أندريه] شيفشينكو، لأنه كان تنافسيًا في كل شيء.

الهدف الأفضل في مسيرتك؟

هل يمكنني أن أختار هدفين؟ سأقول ذلك الهدف مع ريال مدريد في شباك أتلتيكو مدريد من نصف الملعب تقريبًا، وذلك الهدف الأول ضد يوفنتوس مع إنتر بقدمي اليسرى.

من هو أفضل لاعب دربته؟

أعتقد أنه كاكا.

من هو أفضل مدرب لعبت معه؟

أنت تضعني في موقف صعب، لقد تدربت مع كابيلُّو و[كارلو] أنشيلُّوتي و[مارتشيلُّو] ليبِّي.. لا يمكنني الاختيار بينهم.

لكن فقط يمكن القول أن الشخص الذي أعطاني وعيًا بقدراتي ومركزي كان كابيلو عندما ذهبت لريال مدريد، لأنني بدأت وقتها أثبت نفسي على النطاق العالمي. ولكنني قضيت 8 سنوات مع أنشيلوتي و(كانت) مذهلة، وعامًا أو عامين فقط مع ليبي وكان ذلك رائعًا أيضًا، فهو مدرب من الطراز الأول.

لقد كنت محظوظًا بالعديد من المدربين المذهلين في مسيرتي، ومنهم [لويس] فان جال.

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لقد فزت بدوري الأبطال 4 مرات مع 3 فرق، إذا كانت لديك فرصة للفوز بها مع فريق رابع. هل تفضل الفوز بكأس العالم بدلًا من ذلك؟

ربما نعم، لأنني حُرمت من المشاركة في القليل من كؤوس العالم. لذلك سأختار كأس العالم.

القميص رقم 20 أم القميص رقم 10؟ فزت بدوري الأبطال بكلا الرقمين، أيهما تفضل؟

دائمًا رقم 10 بالطبع.

من منظور العقلية، ولأنك لعبت تحت قيادة عقليتين مختلفتين: الأولى هي عقلية أريجو ساكي في ميلان والأخرى هي عقلية [يوهان] كرويف. ما هي العقلية التي تفضلها من وجهة نظرك كمدرب؟

ومن ثم لدينا العقلية الإسبانية.. أنا مزيج من كل هذه الثقافات (العقليات)، لا توجد واحدة أفضل من الأخرى.

إيطاليا فازت بأربعة كؤوس عالم ولم تفز هولندا بالبطولة، فهل معنى ذلك أنها أفضل؟ أعتقد أنك فقط تأخذ ما يمكنك استخدامه في أسلوبك وهذا هو ما فعلته، لذلك بالطبع أنا خليط من كل هذه الثقافات التي لعبت فيها.