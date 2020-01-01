حكم إسباني سابق: 90% من الحكام ينتمون لريال مدريد

سبق وأن أدار العديد من المباريات للفريقين

إيتورالدي جونزاليس حكم إسباني سابق، أدار العديد من المباريات الحاسمة في الليجا، تحدث في حوار إذاعي عن نسبة الحكام المنتمين للعملاقين برشلونة و ريال مدريد .

الدوري الإسباني شهد حالة من الجدل التحكيمي على مدار السنوات الماضية، وتبادل الاهتمام بين قطبي المسابقة بميل الأخطاء تجاه أحدهما على حساب الآخر.

وقال جونزاليس في تصريحات لراديو "كادينا سير" الإسباني:"حوالي نسبة 90 أو 80% من الحكام ينتمون لريال مدريد، و10 أو 20% يصب انتمائهم لبرشلونة ".

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وشدد الحكم السابق على أنه من المنطقي حدوث ذلك، خاصة وأن 70% من سكان إسبانيا ينتمون للعاصمة مدريد، مع وجود عدد لا بأس به في برشلونة.

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وأما عن تشجيعه لأتلتيك بلباو:"سأتسبب بالضرر لهم لو تحدثت عن أي تفاصيل".

ويأتي ذلك بعدما سبق وأن صرح الحكم المخضرم لصحيفة "ماركا" أن كل الحكام في الليجا ينتمون لأحد أندية البطولة، وهذا يعني أحياناً عدم حفاظهم على الاحترافية في اتخاذ القرارات.

يذكر أن جونزاليس بدأ مسيرته التحكيمية في 1982 واعتزل عام 2012، وأدار 41 مباراة لريال مدريد بالدوري الإسباني ، فاز فيهم الفريق بـ26 مباراة، مقابل 34 لبرشلونة الذي حقق الانتصار 22 مرة خلالهم.