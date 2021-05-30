جيوفينكو يُفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الهلال

اللاعب تحدث وحسم الأمر

فجر سيباستيان جيوفينكو مفاجأة كبرى تخص مستقبله مع فريقه الهلال السعودي، وذلك خلال تصريحاته عقب التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال تُوج باللقب رسميًا بانتصاره على التعاون في الجولة الماضية، وقد ختم الموسم اليوم الأحد بالفوز على الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين 3-2.

ماذا قال جيوفينكو حول مستقبله مع الهلال؟

كانت جميع المصادر الصحفية قد أجمعت على رحيل جيوفينكو بنهاية الموسم، خاصة بعد استبعاده من قائمة الهلال لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

المصادر تحدثت عن عدم رضا اللاعب عن بقائه خارج التشكيل الأساسي للهلال، كما أشارت لرغبة الإدارة الزرقاء في استبداله بلاعب أجنبي آخر، خاصة بعد ضم المهاجم موسى ماريجا والتفاوض مع لاعبين آخرين.

اللاعب الملقب بالنملة الذرية أنهى الجدل حول مستقبله وفجر مفاجأة كبرى عكس كل التوقعات، وذلك بالتأكيد على بقائه مع الهلال خلال الموسم القادم وحتى نهاية عقده في صيف 2022.

إذ قال "مازال عقدي مستمر مع الهلال، لم يتحدث معي أحد حول الرحيل، لذا أنا باقٍ مع الفريق في الموسم القادم".

كيف كان موسم جيوفينكو مع الهلال في 2020-2021؟

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدف واحد وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

ولم يلعب جيوفينكو أي مباراة في دوري أبطال آسيا لعدم قيده في القائمة القارية للهلال، وقد غاب عن مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح للإصابة، فيما خاض مباراة السوبر السعودي التي خسرها فريقه أمام النصر.

بقاء جيوفينكو أم رحيله .. ما هو الأفضل للهلال؟

بقاء جيوفينكو يبقى أفضل للهلال من رحيله، خاصة أنه منسجم تمامًا مع الفريق والكرة السعودية والآسيوية، وقد أظهرت قدراته الكبيرة مرارًا وتكرارًا.

صاحب الـ34 عامًا أظهر خلال عديد المباريات الصعبة والحاسمة أنه أحد أهم مفاتيح الهلال الهجومية، بجانب قدرته على صناعة الفارق وخلخلة الدفاع المنافس وصناعة الفرص لزملائه بالتمريرات الذكية، كما أنه يُجيد كثيرًا التسديد من بعيد ولديه لمسة ممتازة أمام المرمى.

رحيل جيوفينكو لا يجب أن يحدث إلا لو عُوض بلاعب آخر يفوقه في القيمة الفنية والبدنية والجودة، ويجب على الهلال ألا يُكرر خطأ التخلي عن عمر خربين دون تعويضه بلاعب أجنبي آخر.

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