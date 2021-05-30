فيديو | دليل قاطع .. النصر يتساوى مع الهلال في مرات التتويج بالدوري

شاهد الدليل القاطع على تساوي النصر مع الهلال

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن دليل قاطع يفيد بأن الدوري السعودي لم يبدأ موسم 1974-1975 كما يتردد، بل أنه بدأ عام 1955.

حالة من الجدل مثارة في الشارع الرياضي السعودي خلال السنوات الماضية، حول النادي الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري السعودي، خاصة بعدما توج الهلال باللقب رقم 17 في تاريخه.

المريسل قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "قدم لنا المؤرخ محمد القدادي، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الإدارة العامة للرياضة التي كانت في وزارة الرياضة، باللغة الإنجليزية".

وتابع: "مفاد الرد بأن الإدارة استطاعت استيفاء الشروط بالاعتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان من ضمن الشروط إقامة دوري، التاريخ 1955 يوم 18 مايو".

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الإعلامي الرياضي أردف: "هذه الوثيقة تؤكد على أن الاتحاد الدولي لم يعترف بالاتحاد السعودي إلا بإقامة دوري، وهذا ما حدث عام 1955، وهذا يعني أن كان هناك دوري".

عبدالعزيز المريسل : وثيقة تاريخية من "القدادي" تثبت بداية الدوري من "الفيفا".

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/DpjVi0Webf — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 29, 2021

واختتم المريسل تصريحاته قائلًا: "أقدر الزملاء الإعلاميين المهتمين بالشأن الهلالي، لأنهم لا يعترفون بدوري المنطقة لأن النصر كان مسيطر بكل ما تعنيه الكلمة، وكان رموز الهلال ومؤسسيه كانوا يقولون أن الهلال جنازة تنتظر الدفن، بسبب نتائج النصر وقتها".

جاء ذلك بعدما خرج المريسل بتصريحات مثيرة للجدل عقب تتويج الهلال بلقب الدوري، حيث أكد على أن الزعيم تساوى مع النصر في عدد مرات التتويج بالدوري، برصيد 17 بطولة دوري سعودي.