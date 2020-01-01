جيرو: أنا سيارة ألعاب لديها كأس العالم، وبنزيما لا!

ماذا قال أوليفييه جيرو نجم تشيلسي تعليقًا على تصريحات كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عنه.

رد النجم الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب فريق تشيلسي على تصريحات مواطنه كريم بنزيما هداف ريال مدريد الأخيرة عنه.

جاء هذا في تصريح نقلته صحيفة "سبورت" عن نجم البلوز وجاء مختصرًا لكنه قاسي في الوقت نفسه على كريم بنزيما.

وكان بنزيما قد خرج في بث مباشر ليرد على أسئلة الجماهير وعند سؤاله عن جيرو قال أنه مثل سيارات الألعاب بالنسبة له، بينما هو يمثل سيارات فورمولا 1.

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واستدرج بنزيما تصريحاته بعد ذلك، حيث أكد أنه لا يقصد أي إهانة لنجم تشيلسي، لكن تلك هي الحقيقة كما أنه هو بنفسه كسيارات الألعاب النسبة لرونالدو الظاهرة.

بنزيما عن جيرو: فورمولا 1 لا تقارن بسيارات الألعاب

وتمحور رد جيرو حول مكانته في منتخب فرنسا والتي قارنها بمكانة بنزيما وقال: "حسنًا أنا مثل سيارة الألعاب لكنني سيارة ألعاب تملك كأس العالم".

تصريحات جيرو كذبة أبريل

وكشفت صحيفة "بي فوت" الفرنسية أنّ تصريحات جيرو هي كذبة أبريل وليست حقيقة.

Bon les gars.. Vous avez vu la date aujourd'hui ? Nous sommes le 1er avril, donc bien sûr que cette decla est une fausse 😅



(Tranquille Karim c'était une petite blagounette, et Olivier t'es le sang ne nous attaque pas en justice ❤) https://t.co/9DWdrqZB1d — BeFoot (@_BeFoot) April 1, 2020

وعانى بنزيما من الاستبعاد من منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة ولم يتواجد في إنجاز عام 2018 عندما حقق الفريق بطولة كأس العالم على حساب كرواتيا.

جدير بالذكر أن جيرو يملك 39 هدفُا مع منتخب فرنسا في 97 مباراة دولية، بينما سجل بنزيما 27 هدفًا في 81 مباراة.