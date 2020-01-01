بنزيما عن جيرو: فورمولا 1 لا تقارن بسيارات الألعاب

هل كان يمزح أم قصدها بالفعل..

لم يتوقف كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، عن إثارة الجدل المعتادة، وهذه المرة بعدما شن هجومًا ضاريًا على مواطنه أوليفيه جيرو، لاعب تشيلسي.

بنزيما أقام بثًا مباشرًا مع أحد أصدقائه عبر إنستجرام، وقد أجاب خلاله على عدد من الأسئلة أهمها إذا ما كان جيرو أقوى منه، وكان رد نجم النادي الملكي قويًا للغاية.

الدولي الفرنسي قال "المقارنة مع جيرو؟ لا يمكننا أن نخلط فورمولا 1 مع سيارات الألعاب، أنا لطيف هنا. أنا أعلم أنني فورمولا 1.".

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وقد يُفسر غضب بنزيما باعتبار أن السؤال قُصِد به المقارنة بينهما في منتخب فرنسا، فيما يُفضل ديديه ديشان الاعتماد على مهاجم البلوز واستبعد البنز من حساباته تمامًا.

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استبعاد بنزيما من منتخب الديوك يعود في المقام الأول إلى الواقعة الشهيرة بينه وبين ماتيو فالبوينا، كما أن لبنزيما جولات من الهجوم على ديشان ورئيس الاتحاد الفرنسي منذ ذلك الحين.

في الوقت نفسه، أجاب بنزيما عند سؤاله عن كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بالإشادة به واعتبار أن أمامه الكثير ليتعلمه في الفترة المقبلة.

لاعب ليون السابق قال "مبابي؟ إنه شاب وقوي جدًا، ولكن لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه، أنا أحب ذلك.".

يذكر أن بنزيما وكافة لاعبي العالم حاليًا في منازلهم ضمن حملة العزل الاجتماعي من أجل مواجهة فيروس كورونا، مما يفسر كثرة رؤيتهم في بث مباشر في الفترة الأخيرة.