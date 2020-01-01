جون تيري يحلم بضم سانشو إلى تشيلسي

يجب على البلوز إنهاء الصفقة سريعًا..

حث جون تيري، أسطورة تشيلسي، إدارة ناديه على التعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال الصيف المقبل وشدد على أنه سيكون "إضافة عظيمة" لكتيبة فرانك لامبارد.

وارتبط اسم تشيلسي كثيرًا بالتعاقد مع سانشو وخصوصًا في يناير الماضي بعد التألق الكبير الذي يعيشه رفقة أسود الفيستيفاليا بتسجيله 31 هدفًا وصناعته لـ36 خلال 90 ظهور منذ انضمامه لهم في 2017.

المتوقع أن يُغادر صاحب الـ19 عامًا سيجنال إيدونا بارك بنهاية هذا الموسم بقيمة لن تقل عن 100 مليون يورو عائدًا إلى بلاده إنجلترا، ويؤمن تيري أن هذه فرصة مميزة للبلوز لدعم خط هجومهم.

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مساعد مدرب أستون فيلا الحالي قال "أعتقد أن الشباب قد أظهروا ما يمتلكوه من إمكانيات، تحدثنا في بداية الموسم عن انضمام أمثال ماسون ماونت وتامي أبراهام وقد أظهرا قدرتهما بأفضل شكل.".

كما أضاف "أعتقد أن سانشو هو واحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم في الوقت الحالي لذلك فإنه سيكون إضافة رائعة لتشيلسي حقًا.".

"انضمامه لنا سيجعلنا أفضل بكل التأكيد، لكننا بالفعل نمتلك عددًا من المواهب التي لا حصر لها في تشيلسي حاليًا، هناك العديد من الإيجابيات برزت من هذا الموسم."

وأتم "أعتقد أن كل مشجعي تشيلسي منذ أن صُعِدت إلى الفريق الأول هو أن يروا لاعبي فريق الشباب والجيل الأصغر يُصعَّد إلى الفريق الأول، هذا رأيناه بوفرة هذا الموسم.".

يذكر أن تشيلسي قد اضطر للاعتماد على لاعبيه الشباب من الأكاديمية بسبب حظره من إجراء التعاقدات لفترتين انتقال، قبل أن يكسب استئنافه ويصير قادرًا على عقد صفقات في يناير الماضي، غير أن إدارة البلوز لم تقم بصفقات وفضلت الانتظار حتى الصيف.